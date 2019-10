한메직협 안미려 회장, 2020 아시아모델 페스티벌 ‘페이스 오브 코리아’ 축사

[패션팀] 2020 아시아모델 페스티벌 ‘페이스 오브 아시아 with EDGC’의 행사인 ‘페이스 오브 코리아(FACE of Korea)’가 10월13일 오후 2시 일산 킨텍스 제5전시장 패션쇼장에서 슈퍼모델 김효진, 주원대의 진행으로 열렸다.이번 행사는 아시아모델페스티벌 조직위원회(AMFOC, 양의식 회장)와 한국모델협회(임주완 회장)가 공동 주최, 주관하고 코리아타임즈, 지져스모델아카데미, 동안미소한의원 makeup food, 내가 이나라의 국수다, 소셜오디션, 메이아일랜드, 베로니카 포 런던, 르바디, 우즈넥스, 니슬, 구스앤홈, EDGC 후원으로 진행되었다.또한 아시아모델페스티벌, 한국모델협회, 한국메이크업전문가직업교류협회(안미려 회장), 모델센터인터내셔날(도신후 회장), EDGC(신상철 대표), 문화체육관광부 콘텐츠정책국(김현황 국장)이 축사를 했다.한국메이크업전문가직업교류협회 안미려 회장은 축사를 통해 “’페이스오브코리아’는 명실상부 아시아 최고의 모델을 선발하는 대회”라며 “본 대회를 위해 보이지 않는 곳에서 늘 K-뷰티를 위해 함께 노력해주시는 분께 감사하다”며 대회 관계자, 출전모델들을 위한 격려를 아끼지 않았다.‘2020페이스오브아시아(FACE of ASIA)’는 아시아모델페스티벌조직위원회가 진행하는 아시아 최대의 모델 선발대회로 ‘페이스오브아시아’, `아시아오픈컬렉션’, ‘아시아모델어워즈’ 등으로 구성된 국제교류 행사이며 한국, 중국, 일본, 대만, 인도네시아, 싱가포르, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 베트남, 인도, 홍콩, 미얀마, 태국, 몽골, 필리핀, 두바이, 방글라데시, 캄보디아, 말레이시아, 네팔, 스리랑카, 마카오 등 총 25개국에서 화려하게 열리는 ‘아시아모델페스티벌’의 핵심 콘텐츠다.‘2020 페이스 오브 아시아’ 진출 티켓이 걸린 대망의 TOP5, 그 영예의 수상자는 남자 이정민, 최현진, 여자 이서영, 김세원, 박채림이 선정되었다.bnt뉴스 기사제보 fashion@bntnews.co.kr