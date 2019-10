MMA로 거듭난 멜론뮤직어워드...슬로건은 ‘Full of Surprises’

[연예팀] ‘MMA 2019’가 11월 고척스카이돔에서 열린다.카카오가 운영하는 뮤직플랫폼 멜론(Melon)이 11월30일 서울 고척스카이돔에서 국내 최대 대중음악시상식 ‘MMA 2019 Imagine by Kia(이하 MMA 2019)’를 개최한다.더불어, 멜론 앱, 웹 및 카카오톡 #뮤직탭에서 ‘MMA 2019’를 소개하는 티저 영상도 공개한다. 영상을 통해 개최 일정 및 역대 하이라이트 장면을 감상할 수 있다. ‘MMA 2019’의 슬로건은 ‘Full of Surprises’이며, 이번에는 카카오톡, 멜론, 다음(Daum) 등 카카오 플랫폼에서 이용자 참여 및 공연 중계 등을 유기적으로 연결해 ‘음악을 즐기는 새로운 흐름’을 보여줄 예정이다.이와 함께, 11월29일까지 멜론 MMA 페이지 내 응원보드에서 아티스트에게 응원 메시지를 전하는 ‘카카오콘으로 쓰는 MMA 응원보드 프로모션’을 진행한다. 본 이벤트는 최근 카카오가 선보인 새로운 리워드 프로그램 ‘카카오콘’ 1콘으로 참여할 수 있다. 이벤트에 참여한 인원 중 50명을 추첨하여 ‘MMA 2019’ 초대권(1인 2매, 총 100매)을 제공한다. 자세한 내용은 멜론 MMA페이지에서 확인 가능하다.멜론은 11회째를 맞는 이번 시상식부터 아이덴티티를 재정립하고 명칭을 MMA로 변경한다. ‘MMA’는 한 해 동안 국내 최대 뮤직플랫폼 멜론 회원들의 이용 데이터를 바탕으로 팬들의 투표 및 전문가 심사 등을 반영하여 수상자를 선정하는 만큼 아티스트와 이용자들에게 공신력을 인정받고 있다.한편 ‘MMA 2019’는 △주최-카카오 △주관-카카오엠(Kakao M), 엠스톰(MSTORM) △협찬-기아자동차, 한국피자헛, 이투스 △후원-서울특별시 △글로벌 미디어 파트너- MUSIC ON! TV(일본), JOOX(홍콩, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 미얀마), MY Music(대만)과 함께한다. 행사 실황은 △카카오톡 △멜론 △글로벌 K-POP 대표 채널 브랜드 1theK △카카오TV △ 포털 다음 및 글로벌 미디어 파트너를 통해 전 세계로 생중계된다. 또한 MMA 카카오톡 채널, 인스타그램(mma_melon) 등 공식 SNS 계정 통해 관련 소식을 확인할 수 있다.(사진: 카카오)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr