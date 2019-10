S.E.S. 바다, 3년 만에 솔로 컴백

1세대 걸그룹 S.E.S. 출신 바다(본명 최성희·39)가 3년 만에 솔로로 컴백한다.15일 소속사 웨이브나인은 바다가 오는 24일 신곡 '오프 더 레코드'(Off The Record)를 공개한다고 밝혔다.2016년 발표한 '썸머 타임'(Summer Time) 이후 3년 만의 솔로곡이다.이번 노래는 바다가 사랑하는 사람 모두에게 들려주고 싶은 이야기를 담았다.바다가 리드보컬로 활동한 걸그룹 S.E.S.는 1997년 '아임 유어 걸'(I'm Your Girl)로 데뷔했다.이후 '너를 사랑해', '꿈을 모아서', '드림스 컴 트루'(Dreams Come True) 등 수많은 히트곡을 내며 독보적인 1세대 걸그룹으로 자리매김했다.바다는 2003년 S.E.S.가 해체한 이후에도 꾸준히 솔로앨범을 발매했다.뮤지컬 '노트르담 드 파리', '카르멘', '바람과 함께 사라지다' 등에서 주연을 맡으며 뮤지컬 배우로의 능력도 인정받았다.2016년에는 S.E.S. 데뷔 20주년 기념 앨범인 '리멤버'(Remember)를 발매했다./연합뉴스