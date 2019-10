세계인의 눈으로 본 한국 '토크토크코리아' 수상작 177편

17~31일 아시아문화전당 전시…24일 시상식문화체육관광부 해외문화홍보원과 외교부가 '한국'을 소재로 한 국제 콘텐츠공모전 '토크토크코리아 2019(Talk Talk Korea 2019)' 수상작 177편을 선정했다고 14일 밝혔다.올해 공모전은 한국을 사랑하는 외국인들이 한국문화를 퍼뜨리는 원동력이 된다는 '코리아 러버스(KOREA LOVERS)'라는 슬로건 아래 7개 주제별로 나눠 진행했다.'한국을 말하다' 분야 1등 및 특별상은 "한국에 가지 마세요"라는 역설적인 표현으로 '한국을 경험해야 한다'는 메시지를 세계인들에게 전하는 영상 '더 씽 투 텔 유(The thing to tell you)'(몰타)가 받는다.'한반도 평화' 분야 1등은 이산가족 상봉의 모습을 '평화'라는 단어로 구성한 일러스트 '원 패밀리(One family)'(프랑스), 한국어 말하기 분야 1등은 한국어가 있어서 행복하다고 유창한 한국어로 말하는 영상 '독일인 한국어를 공부하는 이유'(독일)가 뽑혔다.웹툰 한국인 분야 1등은 서울에서 온 동물 친구들이 한국에 대해 알려주는 웹툰 '프렌즈 프롬 서울(Friends from Seoul)'(폴란드)이 선정됐다.수상작들은 오는 17~31일 광주 국립아시아문화전당에서 전시된다.시상식은 오는 24일 진행하며, 이달 말부터는 국외 전시도 추진한다.31일부터 11월8일까지 인도네시아 한국문화원에서 수상작을 전시하고, 11월 8~29일 워싱턴 한국문화원, 12월 7일 필리핀 한국문화원에서도 전시한다./연합뉴스