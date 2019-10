방탄소년단 6억뷰 뮤비 3편째…'페이크 러브'도 돌파

그룹 방탄소년단(BTS)의 '페이크 러브'(FAKE LOVE) 뮤직비디오가 유튜브 조회수 6억건을 넘겼다.소속사 빅히트엔터테인먼트는 지난해 5월 발매된 방탄소년단 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 TEAR) 타이틀곡 '페이크러브' 뮤직비디오가 12일 오후 4시 19분께 6억뷰를 돌파했다고 밝혔다.방탄소년단은 '디엔에이'(DNA), '불타오르네'(FIRE)에 이어 세 번째 6억뷰 뮤직비디오를 갖게 됐다.이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 10위를 차지했으며, 미국레코드산업협회(RIAA)에서 골드 인증을 받기도 했다.RIAA는 디지털 싱글과 앨범 판매량에 따라 골드(50만 이상), 플래티넘(100만 이상), 멀티 플래티넘(200만 이상), 다이아몬드(1천만 이상)로 구분해 인증한다.또 이 노래가 수록된 앨범은 한국 가수 최초로 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위에 올랐다.한편 방탄소년단은 11일(현지시간) 사우디아라비아 수도 리야드의 킹파드 인터내셔널 스타디움에서 해외 가수 최초로 무대를 펼쳤다.오는 26∼27일, 29일 3일간 잠실 올림픽주경기장에서는 '러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프'(LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF) 투어 파이널 공연을 펼친다.이로써 지난해 8월 시작한 '러브 유어셀프' 투어와 그 연장선으로 올해 5월 시작한 '러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프' 투어로 세계 62회 공연을 기록하며 '러브 유어셀프' 투어 대장정을 마무리한다./연합뉴스