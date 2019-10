[인터뷰] 라붐 “첫 정규 앨범 ‘Two of us’, 전 곡 모두 멤버들 손 거쳐간 소중한 곡으로 구성”

[오은선 기자] 전혀 다른 곳에서, 단 하나의 접점도 없이 살아온 이들이 하나의 꿈을 목표로 모였다. 끊임없이 서로를 다독이며 하나의 이름 안에서 함께 뛰는 이들, 라붐의 이야기다.누구 하나 모난 이 없이 예쁘고 매력이 넘쳐흐른다. 데뷔 후 시간이 훌쩍 지나 어느덧 5년이란 시간 동안 우리와 함께한 라붐은 오늘도 서로 다른 매력을 뽐내지만, 라붐 안에서 발맞춰 뛰며 성장 중이다.5년 만의 첫 정규 앨범 ‘Two of us’에는 멤버들의 손길이 듬뿍 담겨있다. 멤버 전원이 직접 작사, 작곡한 솔로 곡들을 포함해 팬들에게 전하는 마음을 담아낸 팬 송 ‘잡아줄게’까지. 라붐과 마주 앉아 인터뷰를 거듭하는 내내 멤버들의 라붐에 대한 사랑과 그들을 지켜주는 팬 라떼에 대한 사랑까지 느낄 수 있었다. 5년 동안 쉬지 않고 빛나온 라붐의 불꽃, 이제 우리의 옆에 두고 즐길 시간이다.해인: 정말 즐거웠다. 첫 번째로 촬영했던 청초한 콘셉트에서 나의 새로운 모습을 볼 수 있었던 거 같다.소연: 두 가지 콘셉트가 상반돼서 좋았고, 가장 마음에 든 사진은 러블리한 사진! 몽환적인 분위기가 정말 마음에 들었다. 멤버들도 다들 잘 나온 것 같다.유정: 오랜만에 bnt화보였는데 이번에도 즐겁고 편하게 촬영한 것 같다. 항상 촬영하기 좋은 환경을 잘 조성해주시는 관계자 여러분께 감사 드린다.솔빈: bnt 촬영 때마다 재미있게 촬영해서 좋다. 시크한 콘셉트가 정말 마음에 들었다. 유닛으로는 오랜만에 소연 언니랑 촬영했는데, 잘 어울려서 마음에 들었다.지엔: 두 콘셉트가 상반돼서 하나를 꼽기 어렵다. 전부 다 마음에 들었다.해인: 벌써 데뷔 5주년이라는 게 실감이 나지 않았다. 멤버들도 서로 축하해주고 바로 일상적인 생활을 했던 거 같다(웃음).소연: 아직도 실감이 나지 않는다. 앞만 보며 활동해왔는데 벌써 5년이라는 시간이 흘렀다. 그 시간 동안 얻은 것도 많고 경험도 많이 쌓인 것 같다. 나에 대해서도 더 잘 알게 되었고, 멤버들을 더 잘 알게 되기도 했다.유정: 벌써 5주년이라는 게 신기하다. 정규앨범 준비기간에 맞이한 5주년이라서 더욱 의미 있었다.지엔: 벌써 5년이 지났다고 생각하니 시간이 너무나 빠르다고 또 한 번 느꼈다(웃음). 조금 늦은 감이 있지만 라붐 5주년 축하해(웃음).솔빈: 시간이 너무 자연스럽고 빠르게 흘러가서 그런지 매년 생일을 챙기는 느낌인 것 같다. 최근에 데뷔곡부터 쭉 훑는 릴레이댄스를 촬영했던 적이 있었는데, 그때 약간 실감이 났다. ‘우리가 쉼 없이 알찬 활동을 해왔구나’ 이런 느낌(웃음).유정: 전 트랙이 멤버들의 손을 탄 소중한 곡으로 구성됐다. 멤버 5명이 직접 작사, 작곡한 솔로 곡들. 그리고 단체 곡에는 소연이가 작사에 참여한 ‘Firework’, 유정이 작사 작곡한 팬 송 '잡아줄게', 소연이의 자작곡 'satellite' 이렇게 알차게 꽉꽉 채워진 앨범이다.솔빈: 사실 우리가 활동한 앨범만 다 합쳐도 정규앨범 2-3개가 나올 정도다. 이번에 정식적으로 정규앨범이라고 규정짓고 준비 작업을 해서 그런지 더욱 설레고 빨리 팬 여러분들에게 보여드리고 싶었다. 첫 정규앨범은 ‘체온’, ‘불을 켜’에 이어 고혹적이며 강렬한 불꽃을 표현한 이번 타이틀곡 ‘fire work’ 을 비롯해 저희 멤버들이 각자 솔로 곡부터 단체 곡까지 직접 작사 작곡에 참여한 곡들을 수록했고, 앨범 사진까지 직접 셀렉하면서 의견을 많이 나눈 멤버들의 손길과 마음이 닿은 앨범이다. 많은 사랑 부탁 드린다(웃음).유정: 남녀 간의 사랑을 타오르는 불꽃에 비유한 가사가 인상적인 곡으로, 더욱 더 화려해지고 강렬한 라붐 멤버들의 모습을 엿볼 수 있는 곡이다. 특히 우리 소연이가 작사에 참여해 더욱 뿌듯한 곡이기도 하다.해인: 개인 곡 ‘Hush’ 는 첫 솔로 곡이자 첫 자작곡으로 퓨처 베이스 기반으로 한 팝 곡으로 이성을 유혹하는 가사에 나만의 목소리가 더해진 치명적이고 묘한 곡이다(웃음).소연: 4번트랙 ‘satellite’, 6번트랙 ‘two of us’ 두 곡에 참여했다. 우선 ‘satellite’는 밤하늘에 떠 있는 위성처럼 내가 당신의 주위를 맴돌며 지켜주겠다는 내용의 웅장하고 희망찬 곡이다. ‘two of us’ 는 ‘나에게 올 거라면 너의 모든 걸 던져’라고 말하는 여자의 심리를 담은 아주 당찬 노래다.유정: 5번 트랙의 '이별 앞에서'라는 곡은 미디엄 템포발라드 곡이다. 이별을 앞둔 연인의 마음을 담아낸 애절하고 가슴 아픈 심정을 노래로 표현했다.지엔: 내 첫 솔로 곡이자 자작곡인 ‘사실 이 얘기는 비밀인데’는 뭐든지 잘 해내야 한다는 현대인들의 부담감, 항상 자신을 가꿔야 한다는 당연한 것들을 놓지 못하는 사람들의 마음을 표현했다. 경험담과 주변 사람들을 보고 느낀 것들을 가사로 녹여내려고 노력했다.솔빈: ‘일기’라는 곡이다. 피아노에 내 보이스 하나가 함께 단순하게 흘러가는 발라드 노래다. 내용은 사랑하며 느낀 감정들을 처음 만난 날부터 마지막 날까지 일기 안에 써 내려간 듯한 느낌을 표현했다. 행복했던 때를 기억하는 설렘부터 변해가는 과정과 헤어짐까지의 아픔이 공존하는 발라드 곡이다.해인: 항상 해보고 싶었던 분위기의 노래가 나와서 기다렸다는 듯이 작사를 한 거 같다(웃음).소연: ‘Two of us’는 처음에 주제를 잡는 데에 시간을 많이 보냈고, 후렴구 부분을 따라 부르기 쉽게, 기억하기 쉽게 만들고 싶어서 수정을 많이 했다. 녹음 전날까지 후렴구를 수정했을 정도다.유정: 아무래도 이별의 슬픔을 담은 만큼, 내가 본 영화 중 인상 깊었던 영화 ‘너의 이름은’의 장면들을 떠올리며 많이 영감을 받았다.지엔: 메모장에 가끔 떠오르는 심정을 메모했다. 툭 털어놓는 편한 노래를 만들어보고 싶었는데 이번 기회를 통해 해볼 수 있어서 너무 좋았다.솔빈: 아무래도 솔로 곡이 처음이다 보니 한 곡을 다 이끌어가는 게 부담이 되기도 했었고 힘들었지만, 녹음을 다 끝냈을 때의 성취감은 짜릿했다. 영감은 드라마, 책에서 많이 받기도 하지만 사람들과의 대화 혹은 혼자서 카페에 갔는데 사색을 하다 떠오른 생각들이 대부분이다.해인: 나이와 분위기에 맞고 자연스럽게 흘러가는 모습이 담길 수 있는 내추럴한 콘셉트도 해보고 싶다.소연: 라붐의 다섯 번째 싱글 앨범인 ‘Between Us’의 수록곡 ‘love game’같은 곡의 느낌에 다시 한 번 도전해보고 싶다. 수트를 입고 보이쉬한 느낌의 무대를 해보고 싶다.유정: 성숙한 분위기의 블링블링한 느낌이나, 수트를 입고 멋있는 무드에도 도전하고 싶다.지엔: 몽환적인 콘셉트나 트로피칼 장르(웃음).솔빈: 우선 ‘체온’ 때부터 성숙해진 모습을 보여드려서 이런 성숙함을 보여드릴 수 있는 분위기를 유지해 가고 싶다. 하지만 좋은 노래가 나오면 거기에 맞춰갈 가능성도 크다(웃음).해인: SBS 드라마 ‘강남스캔들’에서 배운 것이 많았다. 앞으로 다른 작품에 도전하면서 배운 것들을 활용할 기회가 왔으면 좋겠다. 그리고 예능 활동, 솔로 무대도 서보고 싶다.소연: 음악활동을 꾸준히 하고 싶다. 사실 아직 많이 부족하고 배워야 할 부분들도 많다(웃음). OST 녹음도 꾸준히 하고 싶고, 기회가 되면 뮤지컬에 다시 한 번 도전해보고 싶다.유정: 라붐 활동으로 다져진 목소리를 잘 활용할 수 있는 분야에 도전하고 싶다. 예를 들면 성우로 애니메이션 더빙에도 도전하고 싶고, 라디오나 뮤지컬 등 다방면으로 활동하고 싶다.지엔: 계속해서 연기에 도전 중이다. 현장 분위기를 느끼면서 실제 나와는 또 다른 모습을 느끼고 새로운 사람과 만나 새로운 캐릭터가 생긴다는 것, 모두가 즐겁고 재미있다.솔빈: 지금 웹 드라마 촬영 중이다(웃음). 연기 쪽으로 꾸준히 노력하고 있다. 연기면 연기, 무대면 무대, 예능 등 그 분야에 접하게 됐을 때 모두 소화하는 만능 엔터테이너가 되고 싶다.해인: 우리 라떼가 라붐 사진들로 가득 채운 사진전을 해준 적이 있다. 그때 너무 감동을 받았고, 정말 감사해서 잊을 수가 없다.소연: 데뷔 무대 때가 가장 기억에 많이 남는다. 멤버들은 별로 긴장을 안 했는데, 나는 유독 긴장을 했다. 긴장을 조금 덜어내고 연습한대로 했으면 좋았을 텐데, 조금은 아쉽다.유정: 첫 1주년 팬미팅 현장. 회사에서 몰래 카메라로 멤버들의 가족이 몰래 찾아왔다. 갑자기 가족들이 등장했을 때 눈물바다가 됐었는데 아직도 그 기억이 생생하다.지엔: 회사 가족들, 스텝 분들, 우리 라떼들, 앨범 하나하나 준비하면서 늘 누구보다 예쁘게 우리를 만들어주신다. 라붐이 딱 첫 무대에 섰을 때를 잊지 못할 것 같다. 그 눈빛 하나하나가 모두 생각난다.솔빈: 나도 팬미팅에서 가족들이 깜짝 등장했을 때. 그때는 신인이어서 핸드폰도 없었고 바쁜 스케줄 때문에 가족들도 명절에나 가끔 봤던 시절이었다. 가족을 보자마자 엉엉 울었던 기억이 난다.해인: '체온'으로 나오기 전에 가장 많은 일이 있었던 거 같다. 그것들을 극복하는 게 많이 힘들었다. 이번에 첫 정규앨범이 나왔는데 사람들, 라떼가 들어주고 이야기 해 줄 때 제일 행복하다.소연: 스케줄이 긴 시간 동안 없을 때가 사실 가장 힘들다. 라붐은 활동을 길게 하는 편이여서 공백기가 짧았는데, 언젠가 한번은 정말 쉬는 날이 계속돼서 어떻게 시간을 보내야 하는지 몰랐었다. 그래서 취미 활동을 가지려고 노력 했다.유정: '체온' 전까지 1년의 공백기 기간. 그사이 팀도 재편되고 여러 가지로 생각이 많았다. 슬럼프였던 것 같다.지엔: 나도 그렇다. 팀이 재편되었을 때 조금 힘들었던 거 같다.해인: 일부러 좋은 생각만 하려고 노력했는데, 이제는 그런 행동들이 습관이 된 것 같다. 그래서인지 힘든 게 힘들다고 크게 느껴지지 않는다.소연: 사람에 따라 다르겠지만 정말 힘든 일이 크게 온다면 시간에 맡기고 '이 또한 지나가리라' 라고 생각한다. 그리고 내 주변 환경을 탓하지 않기. 힘들 때 주변 탓을 하게 되면 불만이 더 자주 생기고 핑계가 늘어난다.유정: 공백기 때 슬럼프가 오면 무언가에 계속 도전하고 새로운 것을 시도한다. 그래서 이 시기에 바리스타 자격증도 취득했었고, 원데이 플라워 클래스도 가보고, 운동, 일본어 공부 등 열심히 살려고 노력했다.지엔: 슬럼프가 왔을 땐 딱 두 가지 생각만 하려고 노력한다. 내가 제일 성취감을 느끼는 일 하나, 그리고 그냥 제일 행복했던 일 하나! 그리고 나를 성장 시키는 일을 하고, 또 보상으로 내가 제일 행복한 일을 하나 한다.해인: 데뷔 초반에 스케줄 끝나고 편의점에 가서 야식을 잔뜩 사서 다 같이 거실에서 먹었던 기억이 있다. 아직도 생각하면 정말 즐겁다.소연: 데뷔 초 때 멤버들이랑 다 같이 야식파티 했을 때. 온갖 음식 다 시켜서 먹을 때 정말 맛있고 재미있었다 그리고 숙소 앞 놀이터에 나가서 다같이 둘러 앉아 얘기하고 놀았던 소소한 추억들이 생각난다.유정: 밤마다 우리끼리 '파티'라고 칭하는 야식 먹는 타임. 정말 세상 제일 행복한 시간이었다.지엔: 숙소 에피소드를 얘기하면 음식 얘기가 빠질 수가 없다. 한때 빵, 족발 등 여러 가지를 엄청 사와서 영화 보면서 배터지게 먹었던 기억이 있는데 특별한 일은 아니었지만 정말 즐거웠다.솔빈: 멤버들이랑 몰래 탈출해서 영화를 본 경험. 영화가 너무 보고 싶고 나가고 싶어서 숙소에 있던 CCTV에 스케치북 편지를 들고 다같이 90도 인사하고 나갔던 기억이 있다.해인: 드림캐쳐. 콘셉트도 분명하고 걸그룹 중에 없는 색을 보여주는 것 같다는 생각에 인상이 깊었다.소연: ITZY. 데뷔 무대부터 봤는데 실력적인 부분이나 모든 것이 다 좋으시더라. 배우는 것도 많고 팬이다.유정: 오마이걸 친구들. 상큼한 에너지가 좋다.지엔: 나도 ITZY! 무대가 다채롭고 여자인데 힘있고 퍼포먼스가 화려해서 찾아보게 된다.솔빈: ITZY. 퍼포먼스와 표정이 좋아서 무대를 계속 보게 된다.라붐: 일반식을 먹되 많이 먹지 않으려고 한다. 아니면 활동 한 달 전부터 탄수화물을 줄이고 식단 관리에 들어가기도 한다. 각자 본인만의 방법으로 여러 가지를 하는 것 같다. 피부 관리도 마찬가지다. 팩도 하고 영양제도 먹는다. 기초 케어를 꼼꼼하게 하는 것은 필수다.해인: 웃을 때 예쁘고 보조개가 있는 남자.소연: 다정하고 코드가 잘 맞는 사람.유정: 자상하고 가정적인 남자.지엔: 본인의 일을 책임감 있게 하는 사람.솔빈: 아빠같은 사람! 든든한 사람.해인: 댄서. 아니면 메이크업에 관심이 많다 보니 뷰티에 관련된 일을 했을 것 같다.소연: 음악 듣는걸 너무 좋아해서 음악에 관련된 일을 하지 않았을까 싶다.유정: 요새 커피에 대해 공부하고 있어서 바리스타가 됐을지도 모르겠다.지엔: 예전 꿈이 모델, 스튜어디스였다. 둘 중 하나가 되지 않았을까(웃음).솔빈: 사실 상상이 가지 않는다. 영어에 관심이 많고, 예전부터 좋아해서 유학을 갔을 지도 모르겠다. 그랬다면 영어 선생님이 되지 않았을까.유정: 핑클 선배님. 그룹 활동할 땐 그룹으로 열심히 하시고, 또 각자의 인생도 멋있게 잘 꾸려가시는 모습이 정말 멋있다. 멤버들 각자의 롤모델은 또 따로 있을 수 있겠지만, 핑클 선배님들처럼 우리도 그룹으로서는 그런 모습을 보여드리고 싶다.라붐: 첫 정규앨범을 만들 때 항상 라붐을 기다려주는 라떼 분들을 생각하면서 정성껏 준비했는데 어땠나요? 마음에 쏙 들었으면 좋겠다. 항상 사랑하고 고맙고 영원히 함께하자. 오래오래 우리가 보답해줄 수 있을 때까지 보자!유정: 우선 신곡 'firework'로 열심히 활동할 거 같다. 그리고 멤버 각자 다방면으로 활동하면서 좋은 모습도 많이 보여드릴 계획이다. 11월을 목표로 일본 활동도 열심히 준비 중이니 많은 관심 부탁 드린다.유정: 여러 콘셉트를 완벽히 소화하는 소화력이 좋은 카멜레온 같은 그룹으로 성장하고 싶다. 라붐답게, 우리의 노래를 부르고 무대를 만들어 가도록 하겠다.라붐: 우리의 전부, 각자에게 라붐이 전부고 온 관심사다. 정말 우리의 전부, 내 전부다.