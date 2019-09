"뷰티풀 서울"…1만명 팬 홀린 재간둥이 숀 멘데스

3집 발매 맞아 올림픽공원서 첫 내한공연캐나다 출신 싱어송라이터 숀 멘데스가 1만여명의 서울 팬들을 완벽히 사로잡았다.25일 저녁 송파구 올림픽공원 체조경기장에서 숀 멘데스의 첫 내한공연이 열렸다.공연은 3집 앨범 발매 기념 투어의 하나로, 아시아 투어 포문을 서울에서 연 것이다.2014년 첫 번째 싱글 '라이프 오브 더 파티'(Life of the Party)로 데뷔한 숀 멘데스는 2015년 첫 정규 앨범 '핸드리튼'(Handwritten)으로 빌보드 앨범 차트 1위 최연소 타이기록을 세웠다.정규 앨범 석 장을 1천500만장 이상, 싱글 음반은 1억장 이상 판매해 2014년부터 타임이 선정한 '가장 영향력 있는 10대'에 4년 연속 이름을 올렸으며 국내에도 상당한 팬을 확보하고 있다.이날 공연에서 숀 멘데스는 청재킷을 입고 기타를 맨 채 무대에 올라 '로스트 인 저팬'(Lost In Japan)을 첫 곡으로 불렀다.두 번째 곡으로 '데어스 낫씽 홀딘 미 백'(There's Nothing Holdin' Me Back)이 이어지자 팬들의 환호성이 커졌다.이후 '너버스'(Nervous), '스티치스'(Stiches), 카밀라 카베요와 함께 부른 '세뇨리타'(Senorita)와 '아이 노 왓 유 디드 라스트 서머'(I Know What You Did Last Summer)를 선물한 그는 공연장 가운데에 마련된, 커다란 꽃 조형물과 피아노가 있는 무대로 자리를 옮겼다."첫 앨범 때부터 내 노래를 들었던 분이 얼마나 계시나요?"라고 질문한 숀 멘데스는 피아노를 연주하며 '뮤추얼'(Mutual), '배드 레퓨테이션'(Bad Reputation), '네버 비 얼론'(Never Be Alone), '라이프 오브 더 파티'(Life Of the Party), 줄리아 마이클스와 함께 작업한 '라이크 투 비 유'(Like To Be You), '루인'(Ruin)을 연달아 불렀다.가성과 진성을 넘나드는 가창력을 보여준 숀 멘데스는 끊임없이 팬들과 소통했다.손뼉을 치면서 관객의 호응을 유도하는가 하면 노래 중간중간 "어때요?"(How are you doing?)라고 묻고 '서울!'을 외쳤다.손 키스를 보내고 머리 위로 손을 올려 하트를 만들어 팬들을 설레게 했다.노래를 따라 불러줄 것을 계속 요청하고, '떼창'이 이어지면 행복한 표정을 지으며 '아름다워요'(Beautiful)라고 감탄했다.그의 얼굴에서는 미소가 떠나지 않았다.그는 "한국에서 공연하는 것은 처음인데, 여기 있는 모든 분에게 가슴속 깊은 곳에서부터 고마움을 느낀다"며 "공연을 훌륭하게 만드는 것은 바로 여러분이니까, 노래를 멈추지 말고 계속 따라 불러 달라"고 부탁했다.팬들은 숀 멘데스의 목소리뿐 아니라 몸짓에도 환호했다.'떼창'은 기본이고, 그가 땀에 젖은 앞머리를 쓸어올리기만 해도 환호성을 질렀다.다시 메인 무대로 자리를 옮긴 숀 멘데스는 '트리트 유 베터'(Treat You Better), '웨어 워 유 인 더 모닝'(Where Were You In the Morning), '유스'(Youth), '이프 아이 캔트 해브 유'(If I Can't Have You), '머시'(Mercy) 등 한국 팬들에게 잘 알려진 곡들을 부르기 시작했다.특히 어쿠스틱으로 선보인 '유스'를 노래하던 중 "여기에서 말하는 '유스'(젊음)는 얼마나 젊고 늙었는지를 말하는 것이 아니라, 자유와 행복의 감정을 말하는 것"이라며 "여기 있는 모든 사람이 세상을 바꿀 수 있는 힘을 갖고 있다"는 메시지를 전했다.'이프 아이 캔트 해브 유'를 부를 때는 가사의 '토론토'를 '코리아'(한국)로 바꾸는 재치도 보여줬다.콜드플레이의 '픽스 유'(Fix You)를 편곡해 피아노를 연주하며 들려준 숀 멘데스는 '인 마이 블러드'(In My Blood)로 공연을 마무리했다.그는 "다음에 또 봐요"라는 말을 남기고 한국 팬들에게 아쉬운 이별을 고했다.한편 주최 측은 보안을 위해 공연장에 갖고 들어갈 수 있는 가방 크기와 종류를 제한했으나, 보안 검색 과정에서 혼란 등은 빚어지지 않았다./연합뉴스