[김치윤 기자] 가수 강다니엘이 팬미팅'KANG DANIEL FANMEETING : COLOR ON ME IN TAIPEI'에 참석하기 위해 12일 오전 대만으로 출국했다.강다니엘이 포즈를 취하고 있다.