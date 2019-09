10月은 보아 콘서트 보는 달...지난해 공연 이후 약 10개월 만

[연예팀] ‘아시아 대표 뮤지션’ 보아가 10월 단독 콘서트를 개최한다.보아는 10월26일~10월27일 양일간 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 ‘BoA LIVE TOUR 2019 - #mood in SEOUL’를 개최할 예정이어서 팬들의 이목이 집중될 전망이다.이번 공연은 2018년 12월 열린 ‘BoA THE LIVE TOUR 2018 in SEOUL’ 이후 약 10개월 만에 선보이는 보아의 국내 콘서트로, 탁월한 라이브와 독보적인 퍼포먼스가 어우러진 고퀄리티 공연을 만날 수 있어 좋은 반응이 기대된다.더불어 이번 콘서트의 티켓 예매는 인터넷 예매 사이트 예스24에서 진행되며, 9월17일 오후 8시에는 팬클럽 선예매가, 19일 오후 8시에는 일반 예매가 오픈될 계획이어서 높은 관심을 얻을 것으로 보인다.한편, 보아는 9월월22일~9월23일 가나가와 공연을 시작으로 후쿠오카, 사이타마, 나고야, 오사카 등 일본 전국 5개 도시에서 7회에 걸쳐 ‘BoA LIVE TOUR 2019 - #mood -’를 펼친다.(사진: SM엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr