배우 겸 제작자 박해미와 아들인 뮤지컬배우 황성재가 29일 오후 서울 동숭동 원페스아트홀에서 열린 뮤지컬 'SO WHAT?!' 프레스콜에 참석해 공연을 선보이고 있다.박해미가 제작한 뮤지컬 'SO WHAT?!'은 '랩', '힙합'’ 이라는 현 청소년들의 관심사를 통해 청소년들과 어른들의 화합을 이루는 내용의 창작 뮤지컬로 29일 부터 동숭동 원패스아트홀에서 상연된다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com