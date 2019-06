JTBC는 다음 달 20일 오후 11시 방탄소년단이 지난해 소화한 월드투어 '러브 유어셀프'(LOVE YOURSELF) 서울공연 실황을 독점 방송한다고 20일 밝혔다.방탄소년단 공연이 TV를 통해 실황 방송되기는 이번이 첫 사례다.앞서 지난 2일 방탄소년단이 영국 웸블리 스타디움에서 연 '러브 유어셀프: 스피크 유어셀프'(LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF) 투어 공연은 네이브 브이라이브 플러스를 통해 유료 생중계됐는데, 동시 접속자수 14만명을 돌파한 바 있어 JTBC 실황 방송의 시청률과 화제성도 기대를 모은다./연합뉴스