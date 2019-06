청하, 24일 새 앨범 '플러리싱'…"자작곡 첫 수록"

가수 청하(23)가 24일 오후 6시 네 번째 미니앨범 '플러리싱'(Flourishing)을 음원사이트에 공개한다.20일 소속사 MNH엔터테인먼트에 따르면 앨범에는 타이틀곡 '스내핑'(Snapping)을 비롯해 '치카'(Chica), '우리가 즐거워', '콜 잇 러브'(Call it Love), '플러리싱' 5곡이 수록됐다.그중 트랩 솔 장르인 '플러리싱'은 청하가 작사·작곡에 참여했다.그의 자작곡이 정식 앨범에 수록되기는 처음이다.또 '우리가 즐거워'는 가볍고 밝은 멜로디 곡으로 가수 백예린이 만들었다.백예린은 청하의 이전 앨범 수록곡 '프롬 나우 온'(From Now On)을 작사·작곡한 데 이어 다시 호흡을 맞췄다.이밖에도 '치카'는 라틴과 일렉트로닉 사운드가 섞였으며, '콜 잇 러브'는 몽환적인 분위기로 청하의 호소력 짙은 보컬이 돋보인다.청하는 이날 0시 공식 SNS와 유튜브에 1분 30초 분량의 전곡 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.2016년 프로젝트 걸그룹 아이오아이로 데뷔한 그는 이듬해 솔로로 나서 '와이 돈트 유 노'(Why Don't You Know), '롤러코스터'(Roller Coaster), '러브 유'(Love U), '벌써 12시' 등 히트곡을 내며 음원 강자로 자리잡았다./연합뉴스