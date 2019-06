제4회 서경대학교 모델연기전공 졸업패션쇼 개최

[패션팀] 서경대학교 공연예술학부 모델연기전공의 제4회 졸업공연(패션쇼)이 14일 서경대 본관 컨벤션홀에서 열렸다.이번 졸업패션쇼는 'Modny'라는 타이틀로 진행됐다. '모든 것을 가진 사람'이라는 뜻으로, 존재 자체로 빛나는 스스로를 바라보며 앞으로도 빛날 자신의 청춘에 대해 아낌없이 사랑하라는 의미를 가지고 있다.패션쇼는 김은주 디자이너의 스테이지 쏘리투머치러브(Sorry too much love), 최아영 디자이너의 베터카인드(betterkind), 정예슬 디자이너의 오아이오아이(OiOi), 오이오이(5252 by oioi), 장윤경 디자이너의 쎄쎄쎄(setsetset), 이남의 디자이너의 브통(bouton), 박석훈 디자이너의 블랑드누아(blanc de noirs), 드레스 브랜드 샐리웨딩(sally wedding)의 스테이지로 구성됐다.모델은 권지혜, 김경우, 김은주, 김주연, 남혜린, 서예림, 양유정, 이정아, 이혜림, 이하얀, 조은하늘, 홍한슬, 김기오, 김동규, 김성주, 박건호, 손정훈, 엄세웅 등 4학년 학생들이 런웨이에 올랐다.통합형 창의인재 양성 프로그램의 일환으로 진행된 이번 패션쇼는 모델연기전공(강신, 주정은, 김태연 교수)뿐 아니라 무대기술전공(김만식, 김명남 교수), 미용예술대학(신세영 교수), 무대패션전공(박은정 교수)과 협업하여 진행됐다.서경대학교 패션쇼는 산학 협력 연계시스템으로 모델과 패션산업을 이어줌으로서 브랜드의 모델로도 활동할 수 있는 기회가 부여된다. 이번 졸업패션쇼에는 산학 협력 프로덕션 시스템의 영상과 무대, 촬영, 진행, 사은 등을 위해 마이요기, 밀트리, 니슬(NisL), 프런투라인(Front2line), 에스에스와이(ssy), 헤이시카(heyshka), 더블유드레스룸(Wdressroom), 아리감성, 티젠(Tizen), 니욥(NIYOP), 즈톤(ztone), 스페이스 오디티(space oddity), 디어니스(Dierneas)에서 후원했다.한편 서경대학교 공연예술학부 모델연기전공은 모델과 최초 정규 4년제 남녀공학이다. 모델뿐만 아니라 멀티 퍼포밍아티스트 양성을 중심으로, 하나의 전공분야가 아닌 다양한 전공분야를 함께 배우고 각 전공 분야와 협업을 이루어 작업을 진행하며 협동심을 배우고 있다. 또한 대다수 학생들은 YG케이플러스, 에스팀, 앨컴퍼니, 가르텐, 제니퍼, 신화사, 더모델즈, 에이코닉, 엘삭, 고스트, 몰프, 초이, COL 엔터테인먼트 등 국내 유명 기획사 소속의 모델로 활동 중이며, 서울패션위크, 패션코드 등의 패션쇼와 각종 패션 매거진, 모델 오디션 프로그램에서도 맹활약 하고 있다.(사진제공: 서경대학교 공연예술학부)bnt뉴스 기사제보 fashion@bntnews.co.kr