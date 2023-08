한경바이오인사이트 Vol.35 - 2023년 8월호

한경바이오인사이트 Vol.11 - 2021년 8월호

한경바이오인사이트 Vol.11 - 2021년 8월호 [MONTHLY FIGURES] 숫자로 보는 제약·바이오 산업 주요 이슈와 트렌드 [BIO NEWS UP-TO-DATE] 국내에서 일어난 바이오 산업 관련 소식 업데이트OPINION [배진건의 바이오 산책] 빠르게 변이하는 코로나19와 미래에 닥칠 코로나 팬데믹, 어떻게 준비해야 할까? [도준상의 면역항암제 이야기] 자가 vs. 동종 CAR-T 치료제 [조인수의 희귀질환 이야기] 희귀질환 치료제 등장, 얼룩말을 의심해야만 하는 시대 [최용수의 미토콘드리아 세상] 생명 유지를 위한 미토콘드리아 패러독스 [김선진의 바이오 뷰] 바이오업계의 새로운 전략, 리포지셔닝COVER STORY [INTRO] I’m the BEST! 새로운 성장 모멘텀, 항체 엔지니어링 [ANALYSIS] 강점을 살리느냐, 약점을 보완하느냐…항체 엔지니어링의 두 갈래길 [INSIDE] 항체인 듯 항체 아닌 유사항체, ‘청출어람’ 의약품 될까? [REVIEW] 논문으로 보는 항체 엔지니어링의 최신 동향 [MARKET] 갈수록 똑똑해지는 항체의약품, 제2 전성기 맞이할 수 있을까 [COMPANY] ① 앱클론 [COMPANY] ② 와이바이오로직스 [COMPANY] ③ 이뮨메드COMPANY [ISSUE HIGHLIGHT] ① 코로나19 치료제 어디까지 왔나 [ISSUE HIGHLIGHT] ② (인터뷰) 김승택 한국파스퇴르연구소 책임연구원 [파이프라인 아카이브] ① 메디포스트 ‘SMUP-IA-01’ [파이프라인 아카이브] ② 진메디신 ‘GM101’ [이주현의 바이오 탐구영역] 국내 의료기기 업계에 AI 바람 몰고 온 뷰노 [기업 대해부] 전승호 대웅제약 사장 “‘보톡스 전쟁’이 뿌린 안개는 걷혔다. 이제 ‘블록버스터 신약’이란 햇빛이 내리쬘 때다” [유망기업] 인트론바이오, 박테리오파지 기반 면역치료제 개발 나선다 [유망기업] 제노포커스, 효소 기반 마이크로바이옴 신약개발 추진 [유망기업] 랩지노믹스, 신속성·안전성 겸비한 진단키트로 시장 신뢰 구축 [유망기업] 에이아이더뉴트리진, 1만원대 자기 신속분자진단키트 내놓는다 [CEO가 만난 CEO] 한국의 모더나로 주목받는 아이진 [넥스트 유니콘] 스파크바이오파마, 혁신신약 개발 패러다임 바꾼다INVESTMENT [이달의 추천종목] 유전자·세포치료제 관련 기업에 쏠린 관심 [투자 고수 열전] 디지털 헬스케어 분야에서 ‘제2의 카카오’ 찾는 법 [투자자의 책] 바이오 종목, 공부해서 똑똑하게 투자하자 [이달의 IPO] ①바이젠셀 [이달의 IPO] ②딥노이드 [이달의 IPO] ③에이비온 [해외 바이오 기업] ① 치매 치료부터 당뇨 신약까지…만성질환 최강자 일라이릴리 [해외 바이오 기업] ② CAR-T 단점 극복한 만능줄기세포 개발기업, 페이트테라퓨틱스 [해외 바이오 기업] ③ 중국 임상 대행 분야 독보적 1위 타이거메드 [글로벌 시장 분석] mRNA 빅딜의 시작, 사노피 3조7000억원 투입 [글로벌 핫뉴스] 바이오 빅딜 ‘빗장’이 열린다 [한상춘의 세계경제 읽기] ‘2021 잭슨홀 미팅’ 이후 Fed 통화정책 추진 방향은?ISSUE&CONSULTING [기초과학 리포트] 연구소와 시대정신 [수학과 만난 바이오] 의료 영상과 수학, 복원부터 화질 개선까지 [과학에서 산업찾기] 단돈 1만원에 1500개 효소 돌연변이를 한 번에 확인할 수 있는 ‘칩’ 개발 [홍순재의 자본시장 OVERVIEW] ‘폭풍 성장’하는 디지털 치료 시장에 주목해야 할 때 [김정현 변리사의 특허법률백서] 직무발명 사례 [김태윤의 정책 프리즘] 리스크 커뮤니케이션 바이어스, 어떻게 다루어야 하나? [바이오 회계 상담] 블록체인·암호화폐에 대한 회계적 판단 [PR 성공 전략] 낭포성 섬유증 환자 치료에 최적화된 음악 치료 조끼 ‘SICK BEATS’