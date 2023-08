스포츠·SNS…LG유플, 콘텐츠 플랫폼 선점한다

“어디서 볼지 고민없이 보고 싶은 콘텐츠 찾으세요”... LG유플러스, VOD와 OTT 장벽 없앤 ‘U+tv next 2.0’ 출시

콘텐츠를 ‘보는 사람’ 중심으로 편의성을 개선하고 합리적인 소비를 돕는 IPTV가 나왔다.LG유플러스(대표 황현식, www.lguplus.com)는 자사 IPTV 'U+tv’를 OTT 시청에 최적화된 ‘U+tv next 2.0’으로 개편했다고 20일 밝혔다.U+tv next 2.0은 ▲VOD와 OTT를 편리하게 재생하는 ‘런처’ ▲콘텐츠 탐색이 빨라진 ‘홈화면’ ▲온라인 인기 키워드와 관련 콘텐츠를 확인하는 ‘오늘의 트렌드’ ▲인기 콘텐츠의 VOD 상품과 OTT의 가격을 비교하는 ‘OTT 비교’ ▲U+tv로 구독 중인 월정액 상품과 OTT를 모아 놓은 ‘나의 구독’이 특장점이다.U+tv next 2.0을 켜면 런처를 통해 실시간 방송을 보면서 OTT 콘텐츠 탐색을 동시에 할 수 있다. 런처에서는 아이들나라/넷플릭스/디즈니+/쿠팡플레이/유튜브/티빙/라프텔 등 OTT와 고객의 TV프로필별로 개인화된 VOD, 실시간 방송 콘텐츠도 볼 수 있다. 이외에도 구글 플레이 스토어에서 직접 다운로드한 앱들까지 한눈에 볼 수 있는 메뉴를 추가해 접근성을 높였다.홈 화면은 심플해진 좌측메뉴와 중앙메뉴(NOW·영화·TV다시보기·애니메이션·다큐컬처)로 구성된다. 최신 인기 콘텐츠 중심의 NOW관을 비롯해 각장르별로 콘텐츠를 모아 놓은 장르관까지 총 5개의 전용관을 통해 VOD와 OTT 구분없이 보고 싶은 콘텐츠를 탐색할 수 있다. 또한 NOW관에서는 매일 핫 트렌드 키워드와 연관 VOD·유튜브 영상을 보여주는 ‘오늘의 트렌드’를 새롭게 제공하며 홈 화면 탐색의 재미를 더했다.LG유플러스는 기존 OTT 통합 콘텐츠 검색 기능을 확장한 ‘OTT비교’ 기능도 국내 유료방송사업자 중 최초로 추가했다. 이 기능을 통해 콘텐츠 상세페이지에서 VOD 가격과 볼 수 있는 IPTV 월정액 상품 또는 다른 OTT 서비스로 보면 구독료가 얼마인지 비교해준다. 특히 고객의 OTT 구독여부도 함께 제공해 고객은 콘텐츠를 중복으로 구매할 필요가 없고, 보고 싶은 콘텐츠만 고르면 된다.‘이제 보는 사람 중심으로’…고객 불편사항에 귀 기울여 U+tv next 2.0으로 업그레이드LG유플러스는 앞서 2018년 국내 사업자 중 최초로 넷플릭스 제휴를 통해 IPTV에 OTT를 처음 접목했으며, 이후 디즈니+/티빙/쿠팡플레이(’23.7월)/라프텔(’23.8월) 등 국내외 OTT 파트너와 제휴해 국내 최대 멀티 OTT 서비스인 ‘OTT TV’를 지난해 말 선보인 바 있다.LG유플러스는 OTT TV 출시 이후에도 고객이 보기 편한 서비스를 만들기 위해 고객의 목소리(Pain-point)에 귀를 기울였다. 그 결과 ▲‘어떤 콘텐츠를 볼지 고민하고 찾는데 어려움이 있다(84.8%, 이하 중복)’ ▲‘취향 추천 알고리즘이 아닌 요즘 인기있는 콘텐츠가 궁금하다(71.8%)’ ▲‘보고 싶은 콘텐츠를 찾기 위해 여러 OTT를 찾아 헤맨다(65.2%)’와 같은 불편사항을 분석했다.나아가 LG유플러스는 볼 수 있는 콘텐츠가 많아졌지만 고객이 꼭 원하는 콘텐츠는 찾기 힘들다는 목소리와, TV를 통한 OTT 이용률이 증가하는 트렌드*를 반영해 OTT TV를 업그레이드 한 ‘U+tv next 2.0’을 선보이게 됐다.이건영 LG유플러스 홈미디어트라이브장(상무)은 "새로워진 U+tv next 2.0은 VOD와 OTT의 데이터를통합해 시청경험 혁신과 콘텐츠 탐색의 다양성을 강화한 놀이플랫폼으로 진화했다”며, “U+tv next 2.0을 통해 고객 중심의 시청경험 혁신을 지속하고, 실시간 빅데이터, AI, OTT 분야 핵심 파트너들과의 제휴를 강화하겠다”고 말했다.