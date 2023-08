에이프로젠, 이중항체 플랫폼 기술 ‘CHMPS’日 특허 등록

에이프로젠은 일본 특허청으로부터 이중항체 플랫폼 기술 ‘CHIMPS’(Correlated and Harmonious Interfacial Mutation between Protein Subunits)에 대한 특허 등록을 마쳤다고 11일 밝혔다.에이프로젠은 총 21개국에 CHIMPS의 특허를 출원했다. 앞서 한국 베트남 남아프리카공화국 인도 인도네시아 싱가포르 호주 뉴질랜드 이스라엘 러시아 캐나다에서 특허가 등록됐다. 나머지 국가에서는 심사가 진행 중이다. CHIMPS는 항체의 원래 구조를 유지하면서 원하는 이중항체를 만드는 기술이다.이중항체를 만들기 위해서는 2개의 다른 항체로부터 유래한 2가지 중쇄(heavy chain) 유전자와 2가지 경쇄(light chain) 유전자를 한 세포에 발현시켜야 한다. 이때 중쇄와 경쇄 조합에 따라 10종류의 항체가 만들어질 수 있다. 원하는 항체가 아닌 나머지 9종류는 이중항체로 기능하지 못한다. CHIMPS는 중쇄와 중쇄, 중쇄와 경쇄 결합에 핵심적인 아미노산 4~6개만을 치환해 2가지 중쇄와 2가지 경쇄가 정확한 조합으로 결합되도록 만든다. 이를 통해 항체의 기능성은 보존하면서도 구조적 안정성이 높은 이중항체를 생산할 수 있다.에이프로젠은 또다른 이중항체 제작 플랫폼 기술인 ‘SHOCAP’(Substitution of Hydrophobic into Oppositely Charged Amino acid Pairs)도 보유했다. 이 기술은 한국 미국 중국 호주 캐나다에서 특허가 등록됐다. 박인혁 기자 hyuk@hankyung.com