크리스탈지노믹스 "캄렐리주맙 임상, 국제학술지 다수 게재"

크리스탈지노믹스는 면역항암제 캄렐리주맙과 관련한 다양한 임상 결과가 다수의 국제학술지에 게재됐다고 25일 밝혔다. 크리스탈지노믹스는 캄렐리주맙의 한국 권리를 갖고 있다. 진행성 비편평 비소세포폐암 1차 치료제로 카보플라틴, 페메트렉시드를 병용한 캄렐리주맙 임상 3상 결과는 '란셋 호흡기 의학 저널'(IF 102.642)에 등재됐다. 논문에 따르면 전체생존기간 중앙값(mOS)은 27.9개월로, 발표 당시 세계 동종 폐암 면역치료 임상연구 중 가장 긴 생존기간을 보였다고 했다. 종양학 분야 학술지 'The Lancet Oncology'(IF 202.731)에는 진행성 또는 전이성 식도암에 대한 캄렐리주맙 2차 치료제 연구 결과가 실렸다. 캄렐리주맙 치료군의 객관적반응률(ORR)은 20.2%, mOS는 8.3개월이었다. 캄렐리주맙과 화학요법을 병용한 식도암 3상 결과는 'Journal of the American Medical Association'(IF 56.27)에 게재됐다. 이 외에 진행성 간세포암(HCC)의 1차 치료에서 캄렐리주맙과 아파티닙을 병용한 3상에 따르면, 캄렐리주맙 병용의 mOS는 22.1개월을 기록했다. 간암 1차 치료제 중 최장 생존기간이라고 했다. 크리스탈지노믹스 관계자는 "비소세포폐암 치료제로 캄렐리주맙을 국내에서 판매하기 위한 가교 임상시험은 병원별로 임상윤리위원회(IRB) 승인 과정에 있다"며 "현재 2곳에서 승인받은 상태며, 내달 첫 환자 투약에 들어갈 예정"이라고 말했다.한민수 기자 hms@hankyung.com