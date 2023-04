LG유플러스, 자율주행 기반 환경미화 서비스 연구개발 과제 수주

LG U+, 자율주행 기반 도시환경관리 서비스 연구개발 과제 수주국토부, 과기부 등 4개 부처 주관 실증사업 과제 수주… 주관연구기관으로 최초 선정5G, V2X 기반 데이터 수집·처리·전송 기술과 도시환경관리 최적 관제시스템 개발양자내성암호 적용해 보안 강화하고 리빙랩 기반 4만km이상 서비스 실증 예정LG유플러스(대표 황현식, www.lguplus.com)는 국토교통부가 주관하는 ‘자율주행 기술개발 혁신사업’의 ‘자율주행 기반 도시환경관리 서비스 연구개발’ 과제의 주관연구기관으로 협약을 완료했다고 30일 밝혔다.자율주행 기술개발 혁신사업은 2027년 융합형 레벨 4+ 자율주행차* 상용화 기반 완성을 목표로 하는 연구개발 사업으로, 국토교통부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 경찰청 등 4개 부처가 주관한다. LG유플러스는 교통약자 이동지원 모빌리티 서비스, 실시간 수요대응 대중교통 모빌리티 서비스 등 5개 과제에 공동연구기관으로 참여하고 있다.이번에는 24시간 주행 가능한 자율주행 차량을 통해 도로 노면청소, 미세먼지·공기 정화, 전염병 방역·소독 등을 수행하는 도시환경관리 서비스 기술 개발 과제를 추가 수주하고, 2027년까지 약 5년간 주관연구기관으로서 관련 기술 연구와 개발에 본격 착수한다. 주관연구기관으로 선정된 것은 이번이 처음이다.LG유플러스는 도시환경 관리 시 발생하는 크고 작은 사고들을 미연에 방지함은 물론 디젤차 운행으로 인한 2차 대기오염을 줄이기 위해 도시기능 서비스 체계의 선진화를 구현한다는 방침이다. 나아가 주관연구기관으로서 해당 연구개발을 통해 확보된 자율주행 서비스 기술과 운영 노하우를 바탕으로 신사업의 기반을 확보하며 자율주행 시장을 선점해 나간다는 계획이다.실제로 환경부에 따르면 환경미화원은 주변 시야가 확보되기 어려운 야간 또는 새벽시간에 작업이 진행되어 2017년부터 2020년까지 4년간 사망 27건, 사고·상해 746건 등 차량 추돌에 의한 많은 인명피해가 발생했지만, 이번 과제를 통해 LG유플러스는 안전사고를 줄여 궁극적으로 시민들의 만족도를 높여 나간다는 계획이다.이번 실증을 위해 GS건설(노면상태 평가 기술 및 테스트베드 제공), 리텍(도시환경관리 특장차 개발), 라이드플럭스(도로노면청소 차량 플랫폼 기술), 에이스랩(미세먼지·방역 서비스 차량 플랫폼 기술), 스페이스인사이트(돌발상황 검지 기술), 쿠오핀(차량 원격제어 기술), 아주대학교(서비스 평가 기술), 카이스트(배차·경로 최적화 기술) 등 8개 기관과 컨소시엄을 구성했다.이상엽 LG유플러스 CTO(전무)는 “시민들의 삶의 질을 향상하는데 기여할 수 있는 도시환경관리 서비스 기술 개발 과제의 주관연구기관으로 선정되어 의미가 크다”며, “특히 도시환경관리는 주로 심야시간에 시행되어 많은 인명사고가 발생하는 상황으로, 본 연구개발을 통해 이를 해결할 수 있을 것으로 기대하고 있다”고 말했다.데이터·V2X·V2N 수집·처리·전송 기술 및 관제 시스템 개발, 리빙랩 기반 실증 계획LG유플러스는 이번 실증사업 과제 수행을 위해 ▲5G, V2X(Vehicle to Everything, 차량-사물 통신) 기반의 차량 데이터· 수집·처리·전송 기술 ▲도시환경관리 서비스에 최적화된 정밀지도 기반 3D 관제시스템 ▲사용자 모바일 앱을 연구·개발하여, 리빙랩* 기반으로 40,000km이상의 서비스 실증에 나설 예정이다.기본적으로 자율주행 차량 관제 시스템은 WAVE*, C-V2X를 지원하는 노변 기지국(RSU, Road Side Unit)*과 V2N 통신을 지원하는 5G 기지국과의 연동을 통해 운영된다. 이는 자율주행 차량에 부착된 5G, WAVE와 C-V2X를 통합한 차량용 단말기(OBU, On Board Unit)와 연동되어, 관제 시스템과 실시간 데이터를 주고받는다.관제 시스템은 5G 통신과 노변 기지국을 통해 도로상황과 카메라, 라이다(Lidar), 레이더(Radar) 등 대용량 데이터를 실시간으로 수집·분석하고 차량의 이상상태와 돌발상황을 감지하여 사고를 방지할 수 있도록 돕는다. 차량용 단말기와 노변 기지국간, 차량용 단말기와 5G 기지국간 실시간 데이터를 공유하는 5G, V2X 수집·처리·전송 기술이 중요한 이유다.이러한 기술을 기반으로 LG유플러스는 △차량과 도로상황 영상과 3D 정밀지도 기반 모니터링 △차량 이상상태와 주변 도로 돌발상황 감지 및 판단 △돌발상황 발생 시 5G 기반 저지연 영상전송 기술을 활용해 즉시 대응 가능한 원격제어 △도로상황에 따른 배차·경로·배회 최적화 △주행이력 분석 등이 가능한 실시간 통합 서비스 관제 솔루션을 개발하여 자율주행 기반 서비스 관리의 용이성을 높일 예정이다. 나아가 고객 니즈에 맞춰 모바일 앱도 개발·연동하여 사용자 편의성을 강화한다는 계획이다.특히 LG유플러스 5G 통신에는 슈퍼 컴퓨터보다 월등한 연산력을 보유한 양자컴퓨터로도 해독하기 어려운 양자내성암호(Post Quantum Cryptography) 알고리즘을 적용하여 차량 보안도 대폭 강화할 계획이다. LG유플러스는 지난해 10월 차량의 하드웨어·소프트웨어 플랫폼 환경에서 차세대 암호체계를 선제적으로 확보하기 위해 LG전자, ICTK과 협업 중이다.LG유플러스는 2024년까지 서비스 기술 설계개발을 마무리하고, 2027년까지 리빙랩 도시 기반으로 서비스 운영을 실증하며 성능을 검증해 나갈 계획이다. 또한 실증 결과를 면밀히 분석하고 고객 대상 만족도 조사를 통해 기능을 보강하고 서비스를 고도화해 나간다는 방침이다.한편 국토부는 지난 4월 20일 자율주행 기술을 실증할 도시인 ‘리빙랩’ 조성은 물론 차세대 자율주행 모빌리티 센터 운영 플랫폼 개발, 메타버스 기반 가상시험환경 구축, 도시환경관리와 긴급차량 통행지원 등 공공 서비스 과제를 동시에 추진한다고 밝혔다. 자율주행 도시환경관리 서비스 과제를 수주한 LG유플러스는 향후 리빙랩으로 선정된 도시에서 서비스 실증을 수행할 예정이다.