오늘의집 "반려동물 카테고리 거래액 2년간 88% 성장"

한국마이크로소프트(MS)는 고용노동부와 함께 오는 31일 정보기술(IT) 산업 진출을 희망하는 여성 대학(원)생을 대상으로 '커리어 멘토링 데이'를 연다고 23일 밝혔다. 올해 3회차를 맞는 이 행사는 3월 8일 세계 여성의 날을 기념해 매년 3월 열린다. 이번 행사는 31일 오후 1시 30분부터 4시간 동안 한국MS 본사에서 개최되며 덕성여대, 서울여대, 성신여대, 숙명여대가 참여한다. 행사에는 이지은 대표를 포함해 여러 MS 임직원이 연사로 나서 '마이크로소프트에서 말하는 다양성과 포용성 문화', '취업 기회를 높여주는 링크드인 프로필 작성 팁' 등을 주제로 발표한다. 그룹 멘토링 세션에서는 MS 직원으로 구성된 각 분야 전문가가 멘토가 되어 참여 학생들과 5가지 주제로 업무를 탐색하고, IT 업계 진출을 위한 정보를 교류한다. 세션 후에는 다양성과 포용성, 지속가능성 등 MS가 추구하는 가치를 반영해 지난해 새롭게 설계된 오피스 투어가 있다. IT 업계 진출을 희망하는 여성 대학(원)생이라면 누구나 참여할 수 있으며, 참여 신청은 각 대학을 통해 가능하다. 권기섭 고용노동부 차관도 참석해 학생들을 격려할 예정이다. 이지은 대표는 "이번 행사를 통해 여성 인재들이 IT업계 진출에 대한 자신감을 얻고, 국내 IT 업계 인재 다양성 개선에 앞장설 수 있기를 바란다"라고 말했다. /연합뉴스