국내 최초 개별인정형원료 미숙 '여주' 주정추출분말 사용간 건강 관리에 도움되는 밀크씨슬추출물 함유유한양행(대표 조욱제)은 당뇨 관리에 도움을 줄 수 있는 '유한혈당케어 여주리버플러스'를 출시한다고 22일 밝혔다.약국전용 건강기능식품인 '유한혈당케어 여주리버플러스'는 식약처로부터 식후혈당상승억제 기능성을 인정받은 개별인정형 원료인 '미숙여주주정추출분말'과 간 건강 관리에 도움을 줄 수 있는 '밀크씨슬추출물'이 주원료로 함유된 듀얼 건강기능식품이다.제품의 주요 성분인 미숙여주주정추출분말(Sugar Karcher S52™)은 대한민국 경남 합천, 경남 거창, 전북 정읍 지역에서 재배되는 국내산 여주(100%)를 사용하였으며, 식약처로부터 식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있는 개별인정형 건강기능식품으로 국내에서 처음으로 허가(제2020-14호)를 받았다.미숙여주주정추출분말은 아직 씨가 형성되지않은 미숙과(익지 않은 열매) 여주에서 추출한 분말로, 인체적용시험 결과 원료를 섭취한 사람은 식후혈당이 감소했고 혈당 상승에 관여하는 호르몬인 글루카곤 수치 역시 유의미하게 감소했다.'간' 또한 혈당조절에 중요한 장기이다. '간기능'에 문제가 있을 경우 포도당 조절이 어려워 진다. 당을 글리코겐 형태로 전환하여 간에 저장하여 혈당을 낮추기 때문이다.'유한혈당케어 여주리버플러스'의 주성분 중 하나인 밀크씨슬은 혈당조절 개선을 위한 보조제로 사용되었으며, 밀크씨슬이 당뇨병 관리 및 혈당 조절에 도움을 준다는 임상적 근거가 여러편의 논문을 통해 밝혀졌다.*유한양행 마케팅 담당자는 "'유한 혈당케어 여주리버플러스' 는 당뇨 및 간 건강 관리를 위해 어린 여주의 핵심만 추출한 프리미엄 제품으로 약국에서 만날 수 있다" 며 "앞으로도 소비자 편의성 증대와 효능, 효과 개선을 위해 새로운 제품을 적극적으로 선보이며 건강기능시품 시장을 개척해 나갈 것"이라고 밝혔다.