휴젤, 지역별 학술행사 '2023 포커스 그룹 세미나' 개최

18일 대전 호텔오노마서 진행

은 오는 18일 대전 호텔오노마에서 '2023 휴젤 포커스 그룹 세미나'를 개최한다고 16일 밝혔다.포커스 그룹 세미나는 최신 시술 기법 및 교육에 대한 의료 전문가의 수요에 맞춰 마련된 지역별 학술 행사라고 했다. 지난해 인천을 시작으로 부산과 서울 등 총 3개 도시에서 강연을 진행했다. 회차별 참여 만족도가 90% 이상을 기록했다고 전했다.올해 세미나는 'Turn off the filter, and find your beauty persona'를 주제로 대전 부산 서울에서 순차적으로 진행된다. 첫 개최지인 대전에서는 올해 2월 남녀 소비자 700명을 대상으로 진행한 조사 결과를 발표한다. 20~40세 남녀 소비자들이 선호하는 얼굴 부위별 이상형(Beauty persona Trend)이 공개된다.이어 아카데미 세션에서는 보툴리눔 톡신, 히알루론산(HA) 필러 및 스킨부스터, 리프팅 실 시술과 임상 사례 강연이 진행된다. 현장 시술 강연(Hands-on)도 마련됐다.휴젤 관계자는 "포커스 그룹 세미나는 각 지역의 의료 전문가를 위해 최신 지견을 공유, 기존 학술 심포지엄인 'H.E.L.F'와 함께 휴젤의 대표 학술 행사로 자리매김했다"며 "앞으로도 현장 수요에 맞춘 다양한 학술 콘텐츠를 제공해 국내 산업 및 의료 서비스 발전에 이바지할 것"이라고 말했다.한민수 기자 hms@hankyung.com