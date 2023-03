팀스파르타 "기업 교육 '스파르타 코딩클럽' 1년만에 매출 2배"

CJ올리브네트웍스는 라이프스타일 멤버십 서비스 'CJ ONE(원)'과 편의점 CU가 제휴해 CJ ONE 포인트를 쓸 수 있도록 했다고 15일 밝혔다. 전국 1만6천700여 곳 CU 매장에서 CJ ONE 포인트 1천 포인트 이상을 보유한 CJ ONE 회원은 10포인트 단위로 사용할 수 있다. 한 번에 최대 10만 포인트까지 쓸 수 있다. CJ ONE 앱 바코드나 멤버십 카드, 제휴카드를 결제할 때 내면 된다. CJ올리브네트웍스는 제휴를 기념해 오는 31일까지 CU 매장에서 포인트를 사용한 회원을 대상으로 룰렛을 돌리면 무작위로 10∼3만 포인트를 전원 증정하는 이벤트를 진행한다. CJ ONE은 올해부터 2천900만 고객의 편의를 높이기 위해 개방형 멤버십 서비스로 전환했으며, 이번 CU와의 제휴가 그 시작이라고 설명했다. CJ올리브네트웍스 데이터마케팅 담당 하재영 경영리더는 "상반기 내 여행, 주유, 면세점, 커머스 등 다양한 분야 제휴처가 합류할 예정"이라며 "고객 혜택 강화와 서비스 고도화를 지속해 나갈 것"이라고 말했다. /연합뉴스