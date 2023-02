한경바이오인사이트 Vol.29 - 2023년 2월호

한경바이오인사이트 Vol.27 - 2022년 12월호 [MONTHLY FIGURES] 숫자로 보는 제약·바이오산업 주요 이슈와 트렌드 [BIO NEWS UP-TO-DATE] 국내 바이오산업 관련 소식 업데이트OPINION [배진건의 바이오 산책] 고고학을 넘어 고유전체학이 알려주는 인간의 조상 [김선진의 바이오 뷰] 내자가추(來者可追)BIO INSIDE [조상래의 진단 A to Z] 비침습적으로 태아의 이상을 발견한다 - 산전 진단 검사 [윤나리의 임상 바로 읽기] Bench to bedside : 임상시험과 중개연구COVER STORY [INTRO] 뇌를 지키는 견고한 요새, 특명! BBB를 뚫어라 [HISTORY] 굴곡졌던 난치성 뇌질환 치료제 개발사 ‘돌파구’ 열릴까 [OVERVIEW] 뇌혈관장벽의 모든 것…BBB는 왜 뚫기 어려운 걸까 [ANALYSIS] 항체치료제의 BBB 투과 비법…수용체 매개 수송체(RMT)란 무엇인가 [SOLUTION] ‘BBB 투과’를 위한 이색적인 시도들 [STUDY] 신약 성공을 위한 또 하나의 퍼즐…약물 유효성 평가 모델 ‘BBB 아바타’ [INSIDE] 알츠하이머병 정밀 조기진단을 위해 알아야 할 것들 [COMPANY ①] BBB 투과율 높인 新타깃 검증 앞둔 에이비엘바이오 [COMPANY ②] 카이노스메드 “글로벌 제약사들과 기술이전 논의 중” [COMPANY ③] 국내 최초 약물 탑재 압타머 뇌질환 치료제 개발 시도, 압타머사이언스 [COMPANY ④] 치매 진단에서 치료제까지 영역 넓히는 피플바이오 [COMPANY ⑤] 뇌손상 치료제 개발, 세닉스바이오테크 [COMPANY ⑥] 동물모델에서 뇌질환 타깃 약물 유효성 평가해주는 뉴로비스 [COMPANY ⓻] 초음파로 BBB 뚫는 ‘국내 유일’ 기업, 뉴로소나COMPANY [애널리스트가 만난 CEO] 年 매출 1조 바라보는 오스템임플란트…내년은 中 사업 확대 원년 [핫 컴퍼니] 바이오에프디엔씨 “작년 대비 30% 연매출 성장… 내년 더욱 커질 것” [핫 컴퍼니] 인바디 “체성분분석기 성장성 문제없다…활용영역 넓힐 것” [헬스케어 프런티어] 구독형 만성질환 건강관리 서비스 시작한 엠디스퀘어 [파이프라인 집중분석] 엑소좀 활용해 부작용 낮추면서 피부재생 효과 높인 브렉소젠의 ‘BRE-AD01’ [특별 좌담] CJ가 끌어모은 한인 뇌·면역 석학 “韓-美 바이오 네트워킹의 장 마련” [임상명의를 찾아서] 폐암 신약 연구에 대한 조병철 연세암병원 교수의 열정 [넥스트 유니콘] ‘환자 유래 암세포’로 항암 치료 예측, 엠비디 [바이오클러스터 탐방•송도클러스터] 비엔제이바이오파마 “AI로 성능 향상시킨 후보물질 구조 제안…개발기간 단축”INVESTMENT [한상춘의 세계경제 읽기] 2023년 세계경제… 과연 언제 회복될까 [이달의 추천종목] 연말 주목할 기업은 에이비엘바이오 [종목 분석] 휴비츠, 꾸준한 실적의 국내 대표 안광학 의료기기 전문기업 [종목 분석] 2022년 사업 전 부문 고른 성장 전망, 바이넥스 [이달의 IPO] 바이오노트, 대량생산 설비 갖춘 동물 및 인체용 체외진단기업 [VC 투자 풍향계] 얼어붙은 벤처캐피털 시장…초기투자로 눈길 [글로벌 핫뉴스] 올해 최대 딜 성사시킨 J&J [글로벌 시장 분석] 비만 시장서 다크호스로 떠오른 암젠 [해외 바이오 기업] 미용기기 강자, 인모드 [해외 바이오 기업] CNS 신약 개발 다크호스, 액섬테라퓨틱스 [해외 기업 인터뷰] 자이메디·프레이저 손잡은 BMS “세계 4위 파이프라인 보유한 한국과의 협업 늘릴 것” [해외 기업 인터뷰] 블록버스터 특허 만료 후 효율화 수요 커져…‘인더스트리 클라우드’ 틈새시장 연 美 비바시스템즈 [해외 기업 인터뷰 ① 獨 머크] 로버트 나스 라이프사이언스부문 품질·규제관리 총괄 헤드 “의약품 개발 ‘A to Z’ 통합 솔루션 제공 CTDMO 지향” [해외 기업 인터뷰 ⓶ 獨 머크] 앤드루 패터슨 헬스케어부문 CMO “항암 신약 적응증 ‘선택과 집중’…리더십 강화 전략” [FOCUS•2022 SITC 리뷰] 면역관문억제제의 한계 극복과 새로운 가능성 제시 [FOCUS•2022 SITC 인터뷰 ①] ‘면역항암제 강자’ 로슈의 개발 전략 [FOCUS•2022 SITC 인터뷰 ②] 교모세포종 전문가 지안 캠피안 워싱턴대 의대 교수 인터뷰 “교모세포종 왜 정복 어려운가” [FOCUS•2022 SITC HIGHLIGHT] 차세대 사이토카인 치료제로 주목받은 NT-I7ISSUE&CONSULTING [사이언스 토픽] ‘p53 르네상스’ 최초의 의약품 나올 수 있을까? [이달의 논문 리뷰] 표적 단백질 분해제 연구 최신 동향 [바이오 표준 가이드] K-바이오의 희망, 항체 바이오시밀러와 바이오베터 [김정현 변리사의 특허법률백서] 기술가치평가에서 권리성 평가항목 ② [쉽게 풀어보는 바이오 법률 이슈] 영업비밀 보호전략, 어떻게 준비하고 계십니까? [노원의 회계 Talk Talk] 바이오 기업의 ESG 공시 대응방안 [원포인트 제약 마케팅] 기록하는 인간, 디지털 기록이 제약·바이오 산업에 미치는 영향