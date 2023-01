번개장터 "패션 분야 거래액 1조 원 육박…3년 만에 2배로"

IT 산업 생명인 신속 의사결정·인사 유연성에 제동 우려 시각도네이버 등 업계에 영향 관측…크루 유니언 "논란·혼란 줄이는 방향으로 활동" 민주노총 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오 지회(크루 유니언)가 과반 노조 달성을 목전에 두면서 카카오는 물론 정보기술(IT) 업계 전체가 촉각을 곤두세우고 있다. 노조가 커진 영향력을 기반으로 사내 주요 의사결정에 목소리 반영을 요구하고 나설 경우, 빠른 의사 결정과 유연한 조직 개편 및 근무 시스템이 생명인 IT 기업으로서 장점을 잃고 정체성에 근본적 변화를 겪을 수 있다는 우려가 제기되면서다. 특히 강성으로 분류되는 민주노총은 대체로 중후장대 제조업 노조를 기반으로 성장해온 터라 새로운 환경에서 어떤 결과를 만들어낼지 주목된다. ◇ 국내 IT업계 최초 1천 명 이상 과반노조 탄생 임박 19일 IT 업계에 따르면 크루 유니언은 1천900여 명의 조합원을 확보해 노동조합 및 노동관계조정법(노조법)상 과반 노조를 달성한 것으로 파악하고 있다. 카카오 본사 전체 사원 수는 지난해 6월 반기보고서 기준 3천603명이다. 근로기준법상으로는 전체 근로자 산정 기준이 달라 아직 사원 대비 노조원 과반 여부가 불확실하지만, 노조 안팎에서는 최근 '전면 출근' 기조 발표 이후 가입률 급증 추세로 봤을 때 크루 유니언이 과반 노조로 공식 인정받는 것은 시간문제라고 주장한다. 국내 IT 업계에서 조합원 1천 명 이상의 대형 과반 노조가 탄생하는 것은 크루 유니언이 첫 사례다. 앞서 지난 수년간 넥슨 자회사 네오플, 한글과컴퓨터, 카카오모빌리티에서도 민주노총 소속 노조가 과반 지위를 차지한 바 있지만, 이들은 규모가 최대 수백 명