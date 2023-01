시스코 "전국 2천개 군부대에 차기 국방광대역통합망 구축 지원"

2022년 11월 2일, 싱가포르 금융관리국이 진행 중인 ‘프로젝트 가디언(Project Guardian)’의 일부로, 미국 투자은행인 JP Morgan과 SBI Digital Asset Holdings 간의 디파이를 활용한 FX거래가 이루어졌습니다. 이 거래는 디파이를 활용한 첫 크로스보더 거래(cross-border transaction)이자 은행이 최초로 발행한 토큰화된 예금(tokenized deposit)이 사용된 거래입니다.이 거래 과정에서 JPM과 SBI가 왜 Polygon 네트워크를 사용했는지, 왜 AAVE Arc 프로토콜을 사용했는지, 어떻게 VC(Verifiable Credentials, 검증 가능한 자격증명)을 사용했는지 등 관심 있게 지켜볼 다양한 부분들이 있지만, 그중 가장 흥미로운 점은 왜 JPM과 SBI는 굳이 스테이블코인이라는 상품 대신 토큰화된 예금을 사용했는가입니다. 이를 고려하여 본 글에서는 이번 거래에 사용된 토큰화된 예금은 무엇인지, 스테이블코인과 어떻게 다른지, 토큰화된 예금이 가지는 장점들에 대해 공유하고자 합니다. Fiat to Crypto: Stablecoin, CBDC, Tokenized Deposit크립토 시장의 성장과 함께 법정화폐(Fiat Money)를 크립토 자산(Crypto Assets)으로 활용하는 방법인 Fiat to Crypto(F2C)에 대한 관심이 커졌습니다. “Fiat to Crypto”는 말 그대로 법정 화폐를 크립토 자산으로 교환할 수 있는 매개체로, 다른 크립토 자산들과 달리 큰 가격 변동성 없이 법정화폐로 교환될 수 있도록 설계된 자산입니다. 현재 F2C 자산들은 결제, 송금, 거래, 대출 등 다양하게 사용되고 있으며 대표적으로는 스테이블코인, 토큰화된 예금, CBDC(Central Bank Digital Currency) 등이 있습니다.스테이블코인: 스테이블코인은 시장 상황에 따른 가격 변동성이 심한 크립토 자산들과 달리 상대적으로 적은 가격 변동성을 가질 수 있도록