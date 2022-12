네오위즈, 힐링 어드벤처 게임 '아카' 출시

아프리카TV는 17일 '아프리카TV 리그오브레전드 리그(이하 ALL) 시즌5'의 결승전을 진행한다. ALL은 전 프로게이머 및 전시즌, 현시즌, 프리시즌 마스터 티어 이상이 참여 가능한 대회다.지난 12일 진행된 4강 1경기에서 '추 해적단(Azhy, 이차식, Bay, 상추, 유신)' 팀이 '타도 스맵(BJ이상호, 스맵, 나는상윤, 백크, 쿼드)' 팀에 3대 0으로 승리하며 결승전에 먼저 진출했다. '추 해적단' 팀은 전 라인 탄탄한 운영으로 초반부터 승기를 가져왔다. 특히, 아트록스로 인상적인 경기를 보여준 'Azhy'의 다음 챔피언에 팬들의 관심이 모이고 있다.13일 진행된 4강 2경기에서는 '사람이 밉다(사용수, 에필로그, 불비, 윈터, 성훈)' 팀이 '망나니게이밍(망나니박진수, 강주연, 권지인입니다, Zenit, Kuri)' 팀을 3대 2로 제압하며 결승전에 진출했다. '사람이 밉다' 팀은 ALL 최고의 미드라이너로 손꼽히는 '불비'의 카사딘 활약에 힘입어 4세트를 역전하고, 5세트에는 사용수의 '그웬'이 활약하며 불리한 상황을 극복해내는 강팀의 면모를 보여줬다.'ALL 시즌 5' 결승전은 상암 아프리카 콜로세움에서 오프라인 유관중으로 진행될 예정이다. 결승전은 싱글 토너먼트 5판 3선승제로 진행되며, 5경기 모두 토너먼트 드래프트 방식으로 진행한다. 총 상금은 3500만 원으로 우승은 2000만 원, 준우승은 1000만 원, 3위는 500만 원의 상금을 받는다.승부 예측 이벤트도 마련됐다. 아프리카TV e스포츠 페이지에서 획득한 포인트를 이용해 ALL 경기 승부를 예측하는 방식이다. 'ALL 시즌 5'는 롯데칠성음료의 에너지드링크 'HOT6'가 공식 후원한다.장동준 한경닷컴 게임톡 기자