TGA가 선정한 올해의 게임은 '엘든 링'

"소울라이크 장르 대중화에 기여한 명작"



올해 최고의 게임은 역시나 '엘든 링'이었다. 지난 11월 출시한 '갓 오브 워 라그나로크'가 훌륭한 게임성으로 시리즈 2연속 GOTY를 노려봤지만 신규 IP 파워와 소울라이크 장르 대중화를 이끈 엘든 링에겐 역부족이었다.



9일 글로벌 게임 시상 행사 '더 게임 어워즈 2022(이하 TGA 2022)'가 개최됐다. TGA는 게임계 '오스카상'으로 불리는 미국의 대표 게임 시상 행사다. 한 해를 마무리 짓는 시상식이라 늘 전세계 게이머들의 시선이 집중됐다.



TGA 2022는 디아블로4, 파이널판타지16 등 내년 기대작들이 출시일을 깜짝 공개해 더욱 의미가 큰 행사였다. 연말 출시된 갓 오브 워 라그나로크가 게이머들의 뜨거운 호응을 받으면서 '엘든 링'의 GOTY(올해 최고의 게임) 질주를 저지할 수 있을지도 관전 포인트였다.



미야쟈키 히데카타 프롬소프트웨어 CEO는 "엘든 링의 모든 개발 팀 멤버, 프롬소프트웨어 직원들 그리고 반다이남코를 포함한 여러 파트너사, 조지 마티 작곡가에게 감사하다. 그리고 게임을 즐겨주시고 지지해 준 게이머들에게도 깊은 감사를 표한다"고 소감을 남겼다.



■ Best Mobile Game 마블스냅

올해 최고의 모바일 게임으로 에이펙스 레전드 모바일을 비롯해 디아블로 이모탈, 원신, 타워 오브 판타지라는 쟁쟁한 경쟁작들을 뚫고 마블스냅이 차지했다. 마블스냅은 마블 세계관 속 슈퍼 히어로와 빌런으로 즐기는 카드 게임이다.



■ Best Fighting Game 멀티버서스

멀티버서스가 DNF 듀얼과 죠죠의 기묘한 모험: 올스타 배틀R, 킹 오브 파이터즈15, 시푸를 제치고 올해 최고의 격투 게임으로 등극했다. 멀티버서스는 워너브라더스 IP 캐릭터들을 활용해 즐기는 격투 게임이다.



■ Best Esports Game 발로란트

올해 최고의 e스포츠 게임은 발로란트다. 발로란트는 최근 국내에서도 인기가 급격하게 상승하면서 대회에 많은 관심을 가지기 시작한 게임이다.



■ Best Esports Athlete YAY

최고의 e스포츠 선수는 YAY다. YAY는 발로란트 프로팀 'OpTIc Gameing' 소속 선수로 독보적인 에임 실력을 자랑하며 '엘 디아블로'라는 별명을 얻었다.



■ Best Esports Team LOUD

LOUD가 최고의 e스포츠 팀으로 선정됐다. LOUD는 브라질의 발로란트 프로게임단으로 올해 발로란트 챔피언십에서 우승컵을 들어올리며 존재감을 과시했다.



■ Best Esports Coach bzkA

최고의 e스포츠 코치는 LOUD를 우승으로 이끌어냈던 bzkA가 수상했다.



■ Best Esports Event 2022 LoL 월드 챔피언십

리그오브레전드 월드 챔피언십이 올해도 최고의 e스포츠 이벤트였다. 해당 행사는 매년 다양한 연출과 음원, 뮤직비디오로 관객들의 시선을 사로잡아왔다.



■ Best Famliy Game 별의 커비 디스커버리

최고의 가족 게임은 닌텐도 스위치 스포츠와 스플래툰3라는 유력한 후보들을 제치고 별의 커비 디스커버리가 가져갔다.



■ Best Adaptation 아케인: 리그오브레전드

원작을 애니메이션이나 영화 등으로 잘 만들어낸 작품에게 수여하는 '최고의 각색' 부문은 아케인: 리그오브레전드가 영예를 안았다. 리그오브레전드의 챔피언 징크스와 바이 자매의 이야기를 다룬 애니메이션이다.



■ Best VR/AR Game 모스: 북2

최고의 VR/AR 게임은 모스: 북2가 호명됐다. 이 게임은 플레이스테이션 VR 전용으로 전작의 주인공 퀼이 아케인의 무자비한 통치를 끝내고 모스에 평화를 가져오기 위한 여정을 담았다.



■ Best Sim/Strategy Game 마리오·래비드 반짝이는 희망

마리오·래비드 반짝이는 희망이 최고의 전략 게임으로 선정됐다. 이 게임은 마리오 엑스컴이라고 불리며 은/엄폐와 다양한 능력을 활용해 전투를 유리하게 이끌어 나가는 전략적인 요소를 담고 있다.



■ Game For Impact 애즈 더스크 폴즈

사회적인 의미나 메시지가 담긴 작품을 시상하는 게임 포 임팩트는 애스 더스크 폴즈가 수상했다. 이 게임은 두 가족의 이야기를 통해 가족의 끈질긴 회복력과 희생, 완벽하지 않은 인간의 삶에 대한 이야기를 담아냈다.



■ Best Sports/Racing Game 그란 투리스모7

최고의 스포츠/레이싱 부문은 피파23을 비롯한 NBA 2K23, F1 22 등 쟁쟁한 작품들 속에서 그란 투리스모7가 차지했다.



■ Best Multiplayer Game 스플래툰3

스플래툰3가 최고의 멀티플레이어 게임 부문을 수상했다. 스플래툰3는 다른 플레이어들과 팀을 맺고 경쟁하는 PVP와 협력해서 스테이지를 클리어하는 PVE 모드 등을 통해 멀티플레이의 재미를 부여했다.



■ Content Creator Ludwig

올해 최고의 크리에이터로 Ludwig가 선정됐다. 그는 지난 7월 게임 쇼 'Mogul Money Live'를 오프라인 이벤트로 진행하면서 최고 시청자 수 14만 6,699명을 기록하며 신기록을 경신했다.



■ Most Anticipated Game 젤다의 전설: 왕국의 눈물

팬들이 가장 기대하고 있는 게임은 젤다의 전설: 왕국의 눈물이다. 이 게임은 야생의 숨결 후속작으로 공개 이후 꾸준히 팬들의 관심을 모으고 있는 작품으로 2023년 5월 12일 발매된다.



■ Best Action Game 베요네타3

최고의 액션 게임은 베요네타3가 콜 오브 듀티: 모던 워페어2와 네온 화이트, 시푸, 돌연변이 닌자 거북이: 슈레더의 복수를 제치고 수상했다.



■ Players Voice 원신

순수하게 유저들의 투표로 선정되는 플레이어 보이스는 원신이 최다 득표하는 영예를 안았다.



■ Best Debut Indie- 스트레이



■ Best Independent Game 스트레이

올해의 인디 게임으로 스트레이가 호명됐다. 스트레이는 블루트웰브 스튜디오가 선보인 첫 작품이다. 한 마리의 고양이 돼 지상으로 올라가기 위한 여정을 그린 어드벤처 게임이다.



■ Best Community Support 파이널판타지14



■ Best Ongoing Game 파이널판타지14

새로운 콘텐츠를 지속적으로 제공하는 게임에서 수여되는 최고의 온고잉 게임 부문은 파이널판타지14가 작년에 이어 한 번 더 수상했다. 파이널 판타지14는 효월의 종언 출시 이후 다양한 신규 레이드와 즐길 거리를 선보였다.



최고의 커뮤니티 지원 부문 또한 파이널판타지14에게 돌아갔다. 파이널판타지14는 이전부터 꾸준히 레터 라이브를 진행해 호응을 얻었다. 레터 라이브는 다음 업데이트를 미리 소개하거나 이벤트를 진행하는 소통 프로그램이다.



■ Best Performance 크리스토퍼 저지(크레토스 役)

최고의 연기 부문은 갓 오브 워 라그나로크의 주인공 크레토스를 맡았던 크리스토퍼 저지가 수상했다. 그는 갓 오브 워의 북유럽 신화 때부터 크레토스를 연기하며 중후한 목소리로 게임 내 몰입감을 더했다.



■ Best Narrative 갓 오브 워 라그나로크



■ Best Audio Design 갓 오브 워 라그나로크



&l;strong>■ Best Action/Adventure Game 갓 오브 워 라그나로크



■ Innovation In Accessibility 갓 오브 워 라그나로크



■ Best Score & Music - 갓 오브 워 라그나로크

갓 오브 워 라그나로크는 다양한 전투 방식과 도전 욕구를 불러일으킨 스토리 진행형 게임이다. 전작에 이어 북유럽 신화 세계관 속에서 아버지와 아들의 여정을 함께 담아내는 등 몰입감 있는 스토리로 게이머들을 사로잡았다.



■ Best Art Direction 엘든 링



■ Best Role Playing Game 엘든 링



■ Best Game Direction 엘든 링



■ GAME OF THE YEAR 엘든 링

올해의 게임으로 엘든 링이 선정됐다. 엘든링은 소울라이크와 오픈 월드를 결합해 이전보다 높은 자유도와 멀티 엔딩 등을 선보여 새로운 가능성을 제시했다. 또한 소울라이크의 대중화를 성공적으로 이끌어내기도 했다.

정준혁 한경닷컴 게임톡 기자