크래프톤, 생존 호러 게임 '칼리스토 프로토콜' 글로벌 출시

'여기가 우리의 키베라입니다' 영상 캡처넥슨재단(이사장 김정욱)이 2일 '2022 함께하는 기업 어워드 & CSR 필름 페스티벌'에서 글로벌 나눔 부문 한국국제협력단 이사장상을 수상했다.수상작은 'This is our Kibera (여기가 우리의 키베라입니다)'로, 케냐 나이로비에 위치한 비공식 정착촌 '키베라' 지역에 거주하는 어린이를 위한 놀이공간 '플레이베이즈' 소개 영상이다.넥슨재단은 지난 2019년부터 창의적 놀이 문화 확산을 위한 브릭 기부 사업 '플레이노베이션'의 일환으로 '플레이베이즈'를 진행하고 있다. 케냐 어린이들에게 절대적으로 부족한 안전한 놀이 시설과 양질의 놀이 및 학습기회를 제공하고자 케냐의 비영리 도시계획·건축디자인 전문기관인 KDI와 함께 기존 공용 공간을 리노베이션해 '브릭(Brick)' 놀이 전용 공간을 마련했다.넥슨재단 김정욱 이사장은 "키베라 지역 어린이들을 위해 시작한 프로젝트가 국내 기업들에게 귀감이 되는 글로벌 CSR 활동으로 인정받을 수 있어 뜻깊다" 며 "앞으로도 넥슨재단은 전 세계 어린이들을 위한 창의적인 놀이 문화 확산에 더욱 앞장서겠다"고 말했다.장동준 한경닷컴 게임톡 기자