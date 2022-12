과기정통부 "연말까지 이음 5G 주파수 공급 30곳으로 확대"

◇ A.추진단 미래기획팀 보임 ▲ 유영상 ▲ 김지현 ▲ 김지훈 ▲ 김영준 ▲이준형 ▲ 손인혁 ◇ C-레벨 임원 보임 변경 ▲ 임봉호 커스터머 CIC 담당 겸 모바일 CO 담당 ▲ 김성수 SK텔레콤 - SK브로드밴드 커스터머 CIC 담당 겸 미디어/콘텐츠 CO 담당 ▲ 장현기 SK텔레콤 - SK브로드밴드 디지털혁신CT 담당 (CDTO) ▲ 이현아 Comm서비스 담당 (CPO) ▲ 김경덕 SK텔레콤 - SK브로드밴드 엔터프라이즈 CIC 담당 ▲ 양승현 AIX 담당 (CTO) ▲ 한명진 기업전략 담당 (CSO) 겸 넥스트서비스 담당 ▲ 조영록 CR 담당 (CCRO) ◇ 신규 임원 선임 ▲ 손인혁 A.추진단, PMO 담당 겸 미래기획팀 담당 ▲ 이준형 A.추진단, 개발 담당 겸 미래기획팀 담당 ▲ 이정룡 A.추진단, 데이터 담당 ▲ 김상범 커스터머 CIC, 모바일 CO 유통 담당 ▲ 권해성 커스터머 CIC, 디지털혁신CT AI/DT 담당 ▲ 최재원 커스터머 CIC, 지역CP 서부 담당 ▲ 복재원 ICT 인프라, 인프라 레드 담당 ▲ 이종훈 ICT 인프라, 인프라 전략기술CT 인프라 Eng 담당 ▲ 석지환 클라우드 테크놀로지, 클라우드 데이터 담당 겸 A.추진단, 데이터 인프라 담당 ▲ 김동현 기업전략, 브랜드전략 브랜드 Comm 담당 ▲ 조상혁 기업개발,전략제휴 담당 ▲ 엄종환 ESG, ESG추진 ESG 얼라이언스 담당 ▲ 이영탁 CR, CR지원 담당 ▲ 한상동 CR, 성장지원 담당 ▲ 민부식 기업문화, ER 담당 ▲ 홍승진 SK브로드밴드 커스터머 CIC, 유선사업CO 마케팅전략 담당 ▲ 이창훈 SK브로드밴드 커스터머 CIC, 미디어CO 콘텐츠 담당 ▲ 최성균 SK브로드밴드 엔터프라이즈 CIC, DC CO 담당 ▲ 정대인 GDG 담당 ▲ 노재상 말레이시아 컨트리 오피스 담당 /연합뉴스