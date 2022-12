하이브IM '인더섬 with BTS', 구글플레이 '2022 올해 인기게임' 우수상

하이브IM은 모바일 매치3 힐링 퍼즐 게임 '인더섬 with BTS'가 '올해를 빛낸 인기 게임' 부문에서 우수상을 수상했다고 밝혔다.



구글플레이가 주관하는 '올해를 빛낸 앱 및 게임'은 혁신성과 대중성 등 다양한 요소들을 고려해 유저들에게 많은 사랑을 받아 한 해를 빛내준 게임과 앱을 후보작으로 선정하고 있다.



'인더섬 with BTS'는 한국, 인도, 태국, 싱가포르, 말레이시아, 필리핀 총 6개 국가에서 우수작으로 선정되며 글로벌 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 힐링 게임으로 폭넓은 인기를 입증했다.



'인더섬 with BTS'는 강화학습 신경망 AI 기반의 최적화된 퍼즐 레벨 밸런스를 구현해 상쾌하면서도 심도 있는 퍼즐 플레이를 제공하는 것이 특징이다. 여기에, 아기자기한 그래픽과 풍부한 스토리텔링, 방탄소년단 멤버들의 매력을 투영한 캐릭터와 꾸미기 요소, 협동 플레이 등 다채로운 게임 플레이 경험을 제공하며 유저들에게 뜨거운 호응을 얻고 있다.



'인더섬 with BTS'는 이번 수상을 기념해 유저들의 성원에 보답하고자 12월 2일, 3일 각각 게임 내 재화인 골드와 클럽 리그 완료 보상을 추가로 획득할 수 있는 핫타임 이벤트를 진행한다. 또한, 더욱 다채로운 게임 콘텐츠를 제공하는 정기 업데이트를 12월 13일 실시할 계획이다.



또한 연말을 맞이하여 게임을 플레이하는 모든 유저를 대상으로 출석 보상 및 SNS 이벤트를 통해 'BTS in Busan' 콘서트 후드집업 코스튬 7종을 게임 내 무료 제공할 계획이다.



'인더섬 with BTS'는?



6월 출시 이후 11월 26일 기준 글로벌 누적 이용자 수 700만 명을 돌파하는 등 흥행몰이와 더불어 작품성으로도 인정받고 있다. 팬덤 문화에 대한 높은 이해도를 게임 디테일에 조화롭게 접목했다는 평가와 함께 지난 10월 21일, 문화체육관광부로부터 '이달의 우수게임'으로 선정된 바 있다.



'인더섬 with BTS'는 한국어, 일본어, 영어, 중국어(간체, 번체), 스페인어 등 총 6개 언어로 제공된다. 글로벌 전 지역에서 애플 앱스토어 및 구글 플레이를 통해 다운로드해 즐길 수 있다.

박명기 한경닷컴 게임톡 기자