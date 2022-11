네이버클라우드, 과기정통부 '파스-타' 확장·호환성 최고단계

네이버클라우드는 개방형 클라우드 플랫폼 파스-타(PaaS-TA)에 등록된 서비스 4종이 확장성 및 호환성 최고 단계 인증을 획득했다고 29일 밝혔다.파스-타는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 국내 정보기술(IT) 서비스 경쟁력 강화를 목표로 구축한 오픈소스 기반 서비스형 플랫폼(PaaS)이다.네이버클라우드의 '파스타 온 엔클라우드(PaaS-TA On Ncloud)'는 국내 클라우드 서비스 제공사(CSP) 최초로 확장성 부문에서 최고 단계(레벨 3)를 획득했다.이는 파스-타 상에서 확장된 개발·실행·운영 환경이 원활히 운영됨을 검증받은 것이라고 네이버클라우드는 설명했다.호환성 부문에서는 네이버클라우드의 쿠버네티스와 Cloud DB for MySQL, Cloud DB for Redis 서비스가 연동형 상품 최고 단계(레벨 2)를 획득했다.이를 통해 네이버클라우드는 연동 서비스를 가장 많이 등록한 업체가 됐다.네이버클라우드 김홍진 기술총괄 전무는 "공공 PaaS 시장에서 높은 확장성과 호환성을 제공하는 CSP는 네이버클라우드가 유일하다"면서 "파스-타 상에 클라우드 네이티브 상품들을 안정적으로 구현해 서비스 개발 및 제공 환경을 폭넓게 확장할 수 있는 클라우드 생태계 강화에 지속해서 힘쓰겠다"라고 말했다./연합뉴스