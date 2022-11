온스테이지, '원테이크 콘서트' 콘텐츠…"공연 현장감 살려"

'먹통 사태' 재발 방지책 발표 앞두고 페이스북에 소회 담은 글 올려 카카오 '먹통 사태'에 대한 책임을 지고 수장 자리를 사임했던 남궁훈 전 대표가 다음 달 재발 방지 대책 발표를 앞두고 "카카오가 업계와 함께하고자 하는 마음을 다시 새기는 기회로 삼겠다"고 밝혔다. 남궁 전 대표는 24일 자신의 페이스북에 올린 'if kakao(이프 카카오)를 앞두며'라는 글에서 이러한 소회를 전했다. 이프 카카오는 카카오의 연례 개발자 콘퍼런스 행사로, 남궁 전 대표는 다음 달 7∼9일 사흘간 열리는 올해 행사에서 서비스 장애 사태에 대한 재발 방지 대책을 공개할 예정이다. 그는 서비스 장애 발생 이후 꾸려진 카카오 비상대책위원회의 재발 방지 대책 공동 소위원장을 맡고 있다. 남궁 전 대표는 "우리와 같은 규모의 기업이 이러한 치부에 대해 공개를 하는 경우는 세계적으로 드문 일이라고 알고 있다"며 "그만큼 자랑스럽지 않은 부분이기에 다시 언급되는 것조차 부담스럽기도 하다"고 운을 뗐다. 그러나 그는 "if kakao의 취지가 업계와 함께 공동의 성장을 추구하는 데 주안점이 있다"면서 "우리의 부끄러운 부분이지만 업계에 도움이 되고 다시는 같은 불상사가 우리뿐 아니라 업계에서 일어나지 않기를 바란다"고 말했다. 그러면서 "2022년 if kakao 행사는 더욱 업계의 공동 성장에 방점을 두어 카카오가 업계와 함께하고자 하는 마음을 다시 새기는 기회로 삼고, 우리의 노력이 실질적으로 대한민국 IT 산업의 발전에 기여하는 'if kakao' 행사로 진행됐으면 한다"고 강조했다. /연합뉴스