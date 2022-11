LGU+, 업계 최초 '비혼 지원금' 제공…기본금 100％·유급휴가

영어·중국어·일본어 지원…주요 기능 업그레이드·매주 K팝 콘텐츠 선봬 SK텔레콤의 메타버스 플랫폼 '이프랜드'가 세계 시장 공략에 나섰다. SKT는 지난해 7월 국내에 첫선을 보인 이프랜드를 북미와 유럽, 중동, 아시아 등 49개국에 동시 출시한다고 23일 밝혔다. 국내를 넘어 아시아 전체에서도 메타버스 선도 업체로 평가받는 네이버 제페토 추격을 본격화하는 행보로 받아들여진다. 'The New Way of Socializing'(여러 사람과 어울리는 새로운 방식)을 슬로건으로 한 이프랜드의 글로벌 버전은 영어와 중국어(번체·간체), 일본어를 지원하며, 안드로이드와 iOS 버전으로 출시된다. 글로벌 버전은 기존 이프랜드 앱에서 국내·외 통합 서비스를 제공하는 방식으로 제공되며 한국에서 접속하면 한국 설정으로, 해외에서 접속하면 글로벌 설정으로 실행된다. SK텔레콤은 이 버전의 글로벌 시장 안착을 위해 대륙별로 주요 통신 사업자, 해외 대학, 글로벌 브랜드 등 다양한 파트너와 제휴해 지역 특화 기능을 개발할 계획이다. 예컨대 덴마크의 패션 기업 비르거 크리스텐슨과 제휴를 통해 파티 의상 등 주요 의상을 만들어 MZ 세대 이용자들이 이프랜드 안에서 개성을 표출할 수 있도록 할 예정이다. 이를 위해 SK텔레콤은 중동은 이앤(e&), 동남아는 싱텔을 이프랜드 글로벌 진출 파트너로 선정한 바 있고, 최근에는 일본의 대표 이동통신 사업자 NTT도코모와 ICT(정보통신기술) 사업 협력을 위한 업무협약을 맺었다. SK텔레콤은 이번 글로벌 버전 출시에 맞춰 아바타의 피부색을 다양화했고, 모임 개설자와 참여자 간 활발한 소통을 위해 1:1 DM(직접 메시지)과 실시간 투표 등의 기능을 신설하는 등 이프랜드 주요 기