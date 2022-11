[포토] 취재진 질문에 답하는 구현모 KT 대표

KT가 한국의 산업경쟁력 강화를 위해 '인공지능(AI) 3대 발전 전략'을 내놨다. 누구나 쉽게 이용할 수 있는 초거대 AI를 통해 물류·상담·의료 등 분야의 디지털 전환을 돕는다는 목표다.KT는 16일 서울 송파구 소피텔 앰배서더 서울에서 기자간담회를 열고 이 같은 계획을 발표했다.구현모 KT 대표는 "AI는 단기간 내 모든 산업에 깊숙이 적용돼 디지털 전환을 이끌고 있다"면서도 "전통적 산업과 다르게 디지털 플랫폼 산업의 특성상 승자독식 현상이 강하다"고 말했다. 이어 "초기 시장을 장악하지 못하면 살아남을 수 없다"며 "AI 경쟁력이 산업 경쟁력으로 이어지는 만큼 대한민국 전체가 빅 어젠다로 AI에 집중해야 한다"고 배경을 설명했다.구 대표는 AI 3대 발전전략으로 △초거대 AI 상용화 △AI 인프라 혁신 △AI 미래인재 양성을 제시했다.그는 기존 AI가 성능, 확장성, 비용 면에서 이미 한계를 드러내고 있어 범용적이면서 맞춤형, 창의적 학습, 기능 구현이 가능한 초거대 AI가 필요하다고 강조했다. KT는 자체 개발한 초거대 AI '믿음'(MIDEUM: Mindful Intelligence that Dialogs, Empathizes, Understands and Moves)을 상용화하고, 산업계의 문제를 돌파할 수 있는 혁신의 수단으로 삼겠다는 구상이다.KT는 AI 서비스를 위한 하드웨어 및 소프트웨어 인프라 혁신을 추진한다는 방침이다. 이를 위해 AI 생태계 활성화에 박차를 가하고 있다. AI 반도체를 설계하는 리벨리온, AI 인프라 솔루션을 만드는 모레 등 AI 스타트업에 전략 투자했다. AI 원팀을 통해 KAIST, 한양대, ETRI 등과 최신 AI 알고리즘을 연구하고 있다. KT는 내년까지 기존 대비 3배 이상 효율을 갖춘 한국형 AI 반도체의 풀 스택을 완성한다는 목표다.AI 분야 미래인재 양성에 더욱 힘을 쏟는다. 채용 연계 교육프로그램 ‘에이블(AIVLE) 스쿨’을 통해 향후 5년간 5000여명의 디지털 인재를 집중적으로 양성한다. 또, 국내 첫 AI 실무능력 인증시험 ‘AICE(AI Certificate for Everyone)’를 개발해 AI 인재 육성에 나서고 있다. 이 같은 노력으로 ‘100만 디지털 인재 양성’의 일익을 맡겠다는 방침이다.KT는 AI를 활용해 디지털 혁신을 추진할 분야로 물류를 꼽았다. 디지털 물류 전문회사 롤랩과 AI 운송, AI 풀필먼트, AI 화물·중개 운송 등 AI 물류 플랫폼을 활용해 물류의 디지털화를 주도하겠다는 계획이다. 단계별 AI 전환으로 2025년까지 약 5000억원의 매출을 거둔다는 목표다.KT는 물류 혁신을 통해 ESG 경영이 가능하다고 설명했다. AI를 물류에 도입해 대기환경을 개선할 수 있다는 이유에서다. AI로 화물차 운행을 최적화하면 현재 국내 도로화물운송에서 배출되는 온실가스의 최대 20%를 줄일 수 있을 것으로 예상했다.초거대 AI를 통해 진화할 AI컨택센터(AICC) 서비스 혁신 계획도 밝혔다. KT는 기업고객 누구나 간편하게 AICC의 셀프 가입과 구축, 상담을 할 수 있는 ‘KT 에이센 클라우드(A’Cen Cloud)’를 다음 달 출시할 예정이다. 에이센 클라우드를 금융, 보험, 카드, 커머스 등 업종에 도입할 경우 상담 품질 10% 향상, 운영비용 15% 절감, 구축 비용 30% 절감 등이 예상된다고 설명했다.데이터 융합 역량과 AI 기술 경쟁력을 바탕으로 건강검진센터와 원격의료 등 ‘글로벌 의료 DX’ 사업도 본격 추진한다. 의료 AI 사업에서 확보되는 데이터를 활용해 개인 맞춤형 의료를 구현하고 의료 DX 사업을 확대한다는 계획이다. KT는 초음파 영상을 AI로 분석해 갑상선의 결절을 자동 분류한 후 양성 및 악성을 판단해 위험도를 예측하는 의료 AI 솔루션도 선보였다.KT는 "초거대 AI ‘믿음’은 다양한 응용 사례를 쉽게 학습할 수 있는 ‘협업 융합 지능’을 보유하고 있다"고 강조했다. 멀티태스킹에 최적화된 기본 AI 모델을 만들고 응용 분야별로 전문 기업들과 협업해 초거대 AI가 외부의 지식을 빠르게 습득하도록 했다.기업고객에게 맞춤형으로 초거대 AI 모델을 만들어주는 전문화 도구 ‘믿음 렛츠(LETS, Language Experiment Tool Suite)’도 제공한다. 스타트업 및 국내외 협력사들에 API를 제공하는 오픈 포털 ‘지니랩스’와 AI 원팀을 중심으로 초거대 AI를 위한 개방형 생태계를 구축할 계획이다.KT는 ‘믿음’을 활용한 AI 전문 상담, AI 감성 케어도 공개했다. 지니 TV의 음성 대화 기능을 사용해 AI 오은영 박사와 상담할 수 있는 ‘오은영 AI 육아 상담 서비스’를 시연했다. AI 감성 케어는 AI가 시니어 고객과 과거 대화를 기억하고, 좋아하는 장소나 취미 등 고객의 상황을 인지해 감성적인 대화를 나눌 수 있는 서비스다. AI가 고객의 건강 등에 이상이 있다고 판단하면 먼저 말을 건네기도 하고, 상황과 대화를 요약해 보호자나 관련 기관에 전달할 수 있다.구 대표는 “AI는 예상보다 짧은 시간에 모든 산업에 깊숙이 적용돼 부가가치를 창출하고 디지털 대전환을 이끌며 세계 경제의 흐름을 바꾸고 있다”며 “KT는 초거대 AI, 인프라 혁신, 인재 양성 등 AI를 중심으로 대한민국이 세계 최고 수준의 디지털 경쟁력을 갖출 수 있도록 가용한 모든 역량을 아낌없이 쏟겠다”고 말했다.이승우 기자 leeswoo@hankyung.com