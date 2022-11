카카오 비대위 원인조사 소위원장에 이확영 그렙 CEO

"미국 실리콘밸리에서 인도계 개발자를 고용하려면 수백만달러가 듭니다. 하지만 인도 현지에서 똑같은 수준의 개발자 고용하는 일은 50만달러면 됩니다. 한국의 스타트업 입장에선 인도의 훌륭한 인재들을 활용할 수 있어요." (니킬 아가르왈 인도 FIRST 재단 대표)"식량, 연료, 질병…. 아프리카엔 너무나 많은 문제가 있습니다. 한국의 스타트업이 아프리카에서 문제를 발견했다면, 변화를 만들어낼 수 있습니다. 이미 훌륭한 성공사례들이 나오고 있습니다." (자호로 무하지 탄자니아스타트업협회장)"인도 거주 선택한 고급 엔지니어 많다…한국 스타트업 활용해야"니킬 아가르왈 대표는 10일 '컴업(COMEUP) 2022'에 참석해 "한국 스타트업에 인도 시장은 매력적일 수밖에 없다"고 했다. 아가르왈 대표는 인도 FIRST재단(Foundation for Innovation & Research in Science & Technology)에서 150여개 기업을 인큐베이팅하고 있다. 인도공과대학교(IIT Kanpur) AIIDE(인공지능 및 혁신 주도 기업가정신) 센터의 CEO를 겸임하고 있다, 인도공과대는 ‘인도의 MIT’라고 불리며 ‘개발도상국 중에서 가장 성공적인 교육기관’ ‘세계 3대 공과대학’이라는 평을 받는 곳이다. 마드라스, 델리, 고아 등 여러 곳에 캠퍼스가 있다. 그는 한국 스타트업에 인도 진출이 매력적일 수 있는 이유로 크게 두 가지를 들었다. 우선 ① 엄청나게 큰 시장이라는 것. 그는 "인도 인구가 13억명이다. 저는 북부 우타르 푸르데쉬주 출신인데 이 지역 인구만 1억5000명"이라며 "그만큼 거대한 잠재고객이 있다는 뜻"이라고 했다. "사스(Saas)든 제조 플랫폼이든 의료기