제미터, '어비스 온 제미트' 정식 출시

제미터는 블록체인 게임인 '어비스 On ZEMIT'를 약 130개국에 9일 정식 출시했다.



'어비스 On ZEMIT'은 블록체인 기술을 사용한 P2E(Play to Earn) 게임이다. 사전 예약부터 약 30만 명의 유저가 신청하는 등 관심을 모았다. 멤버쉽 NFT 판매 또한 1차, 2차 완판을 기록했다.



'어비스 On ZEMIT'은 논타깃팅 액션 MMORPG 장르다. 천사, 악마, 이계, 정령, 기계 5대 속성을 지닌 90여종의 가디언을 수집하고 가디언과 합체하여 플레이를 진행할 수 있다. 다른 유저와 힘을 합쳐 즐기는 월드보스와 파티를 이뤄 사냥하는 보스레이드, 다양한 자원을 구할 수 있는 던전 등 다양한 콘텐츠를 통한 재미를 선사한다.



제미터 관계자는 "'어비스 On ZEMIT' 출시를 기점으로 글로벌 게임시장에 뿌리내릴 수 있도록 최선을 다하겠다"며, "한국 버전 출시도 진행 예정이다"고 전했다.

장동준 한경닷컴 게임톡 기자