웹 3 기반 플레이투언(Play to Earn, P2E) 게임을 일컫는 게임파이(GameFi)가 블록체인 산업의 유망 분야로 떠오르는 가운데, 관련 국내 규제가 글로벌 흐름과 엇박자를 내고 있다는 지적이 나온다. P2E는 세계 시장 대세…"정부 규제, 글로벌 흐름 거슬러"P2E 게임은 기존 게임에 토큰 이코노미를 적용해 유저들이 게임을 플레이하면서 얻은 재화를 수익으로 전환할 수 있고, 자신이 얻은 게임 아이템에 대한 소유권을 블록체인 기술을 통해 인증할 수 있는 구조를 도입한 것이다.지난 27~29일 열린 국내 최대 규모 블록체인 컨퍼런스 '블록체인 위크 인 부산 2022(BWB 2022)'에는 메타버스, 블록체인 등 신기술을 접목한 게임 프로젝트들이 다수 참가했으나 P2E를 금지하는 국내 규제로 인해 대부분 해외 시장만을 타깃으로 사업을 추진하고 있었다.메타버스 기반 라이프투언(Life to Earn) 프로젝트 메타오아시스의 배익권 대표는 "P2E는 게임 산업의 전 세계적 흐름으로 자리잡고 있는 상황"이라며 "국내 규제가 이를 따라가지 못한다면 국내 게임 산업의 경쟁력은 도태될 수밖에 없다"고 밝혔다.그는 "국내 기업들이 국내를 기반으로 사업을 진행하고 싶어도 토큰 이코노미를 적용하고자 한다면 강제로 해외에서 사업을 진행해야 한다"며 "결국 이렇게 리소스가 낭비되고 불필요한 곳에 인력을 낭비하니 산업의 경쟁력이 떨어질 수밖에 없는 것이 아닌가"라고 지적했다.현재 국내 블록체인 게임 시장에서 운영되고 있는 프로젝트는 최근 게임물관리위원회에 집행정지 가처분 소송을 제기해 승소한 파이브스타즈 포 클레이튼(Fivestars For Klaytn) 한 곳 뿐이다.이는 지난해 법원이