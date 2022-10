일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 소셜네트워크서비스(SNS) 트위터 인수를 앞두고 본사에 방문해 예비 업무를 보는 것으로 확인됐다.머스크 CEO는 26일(현지시간) 샌프란시스코 본사 방문 사실을 알리는 동영상을 자신의 트위터에 게시했다. 영상에서 머스크는 화장실 세면대를 들고 트위터 회사 로고가 부착된 본사 건물 1층에 들어섰다. 머스크는 이 영상을 올리며 '트위터 본사에 들어가는 중-싱크를 안으로 들여보내줘(Entering Twitter HQ – let that sink in!)'라고 적었다."싱크를 안으로 들여보내줘(Let that sink in)"는 자신의 행동이나 말이 타인의 마음 속에 침투해 이해받기를 바라는 것을 뜻하는 관용어다. 트위터 인수를 이해해달라는 의미로 해석할 수 있다. 머스크 CEO는 또 이날 트위터 계정 프로필을 '치프 트위트(Chief Twit)'으로 변경했다. '멍청이 보스'라는 의미로 트위터 수장이 됐다는 중의적 의미로 보인다.머스크 CEO는 현재 트위터 인수를 진행하는 중으로 28일(현지시간)까지 인수를 마무리할 것으로 예상된다. 블룸버그는 그가 월스트리트 대형 은행들과 트위터 인수를 위한 대출 계약에 서명했다고 보도했다.레슬리 벌랜드 트위터 최고마케팅책임자(CMO)는 "머스크가 이번 주 샌프란시스코 사무실에서 사람들과 회의를 하고 복도를 걷고 중요한 업무에 몰두하게 될 것"이라며 "이것은 머스크와 진행하게 될 많은 회의와 대화의 시작일 뿐"이라고 덧붙였다. 머스크는 법원이 트위터 인수 마감 시한으로 정한 오는 28일 트위터 직원들 상대로 연설할 예정이다.조아라 한경닷컴 기자 rrang123@hankyung.com