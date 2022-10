[게임위드인] 콘솔 시장 문 두드리는 넥슨…기본기 충실, 디테일은 숙제

마의 전당 판데모니움: 연옥 4층 보스 '헤파이스토스' 후반부는 화학 공부를 하는 느낌이다. 다양한 디버프가 등장하며 이를 화학 공식처럼 조합해 나온 결과물을 바탕으로 기믹을 풀어야 하기 때문이다.후반부의 핵심 기믹은 '개념 지배'다. 알파(α), 베타( β), 감마(γ)라는 세 가지 디버프를 활용해 랜덤으로 등장하는 장판에 맞는 속성을 합성해야 한다. 문제가 주어지면 어떤 속성을 합성해야 하는지 빠르게 파악하는 것이 핵심이다. 즉, 조합식을 숙지하고 있어야 한다. 반대로 속성 조합을 모두 외웠다면 비교적 쉽게 넘어갈 수 있다. 아울러 힐러의 역량이 매우 중요하다. 술식 기믹의 진행 속도는 매우 빠르고 데미지도 상당하다. 힐러 실수 한 번이 바로 사망으로 이어진다. 개념 지배는 머리가 복잡한 대신 힐 난이도는 낮은 편이다. 힐러의 쿨기는 술식 기믹에서 대부분 털어내는 것이 효율적이다. ■ 술식 : 개인 장판 or 쉐어술식 : 개인 장판 or 쉐어 처리 예시 (쉐어 → 개인 장판 순)※ 반반 장판 모션 (날개)를 잘 살피고 기믹 순서에 따라 아래 산개도에 맞춰 이동- 게이지가 먼저 채워지는 쪽의 기믹이 먼저 나옴 (상-쉐어, 하-개인 장판)■ 술식 : 불 or 얼음술식 : 불 or 얼음 처리 예시 (불 → 얼음 순)※ 필드 외각에 팝업되는 보스의 분신을 확인하여 안전지대 체크- 기믹 처리는 탱힐4+딜러2 혹은 탱힐2+딜러4가 처리하는 구조- 얼음 기믹 처리 시 3인 쉐어이기 때문에 4인쪽 인원 1명이 2명쪽으로 이동- 탱힐조에서는 T1이, 딜러조에서는 D1이 이동- 얼음 : 술식 대상자로부터 가까운 대상자 2명에게 3인 쉐어 부여- 불 : 술식 대상자로부터 먼 대상자 3인에게 2인 쉐어 부여■ 개념지배 ①개념지배