젠지, 창단 5주년 인포그래픽 공개

젠지이스포츠가 2022 LCK 서머 스플릿 우승을 기념해 브랜드의 역사와 기록들을 인포그래픽으로 공개했다.



올해로 창립 5주년을 맞은 젠지는 리그오브레전드, 오버워치, 배틀그라운드, 발로란트를 포함한 인기 이스포츠 팀을 운영하며 다양한 선수 및 팬들과 깊은 유대를 쌓고 여러 국제무대에서 좋은 기록을 달성하고 있다. 젠지는 인포그래픽 공개를 계기로 이스포츠 팬들과 팀의 과거와 현 위치를 돌아보고 롤드컵과 같은 세계 무대에서도 젠지의 성공을 함께 응원할 예정이다.



■ 'Change the Game': 젠지 이스포츠의 시작과 현재



젠지는 2017년 8월 모바일 게임회사 카밤 공동 창업자 케빈 추 주도로 설립됐다. 이듬해 5월, 'KSV(Korea + Silicon Valley) e스포츠'에서 게임 산업의 새 시대가 도래했음을 의미하는 '젠지(Generation Gaming) 이스포츠'로 브랜드를 바꿨다. 젠지는 2022년 포브스가 선정한 가장 가치 있는 이스포츠 기업 세계 8위를 기록했다.



젠지 기업 로고는 알파벳 G가 서로 마주하고 있는 형태로 대다수 게임에서 주요 포지션으로 표현되는 딜러의 검, 탱커의 방패, 그리고 서포터의 하트 모양을 형상화했다. 마스코트는 블랙 및 골드 색상의 호랑이로 국내 이스포츠를 대표하는 팀으로 거듭나는 데 일조하고 있다. 호랑이는 한국에서 가지는 상징성 및 역사성이 큰 동물로 이스포츠 업계를 선도하는 젠지의 위치와 맞닿아 있다.



젠지는 '체인지 더 게임(Change the Game)'이라는 슬로건을 통해 국내 리그는 물론 세계 무대에서도 선한 영향력을 확장해 나가고 있다.



■ 'Year of the Tiger': 2022 임인년은 젠지의 해



2022년 젠지는 호랑이해를 맞아 더욱 탄탄한 로스터를 구축했다. 현재까지 젠지 팀들은 주요 리그에서 총 20회 이상의 우승을 거뒀으며 올해도 4회 우승을 추가하는 등 좋은 기량을 보여주고 있다.



올해 젠지 롤팀은 '도란' 최현준, '영재' 고영재, '피넛' 한왕호, '쵸비' 정지훈, '룰러' 박재혁, '리헨즈' 손시우 선수 6인과 '스코어' 고동빈 감독, '마파' 원상연 그리고 '무성' 김무성 코치까지 한 층 더 강화된 로스터 및 코칭진 기반으로 뛰어난 팀워크를 선보이며 2022 LCK 서머 스플릿에서 우승 트로피를 들어 올렸다.



젠지 타이틀로 경기에 오른 이후 롤팀은 주요 대회에서 우승 기록 및 롤드컵 4회 진출 등 괄목한 성과를 이뤘으며 최근 진행된 서머 스플릿에서는 오랫동안 응원해 준 이스포츠 팬들에게 우승 트로피를 안겼다. 또한, 젠지 롤팀 선수들의 비하인드 스토리를 담은 다큐멘터리 올인(ALL IN)을 통해 이전에 공개되지 않은 모습과 경기 결과에 대한 진솔한 반응을 보여주며 많은 팬들의 반향을 일으켰다.



젠지 오버워치 팀 '서울 다이너스티'는 '2022 오버워치 리그 킥오프 클래시' 동부 리그 우승을 거두며 2022 오버워치 리그 플레이오프에 진출 성공, 올해 포스트 시즌 우승을 목표로 전진하고 있다. 배틀그라운드 팀은 2018년 창단 이래 총 10번의 주요 대회에서 우승을 차지했으며 올해 스매시 컵 시즌 6와 시즌 7에서 우승을 달성했다. 최근에는 배틀그라운드 글로벌 챔피언십(PGC) 2022 진출까지 확정 지으며 좋은 성적을 이어가고 있다.



■ '#Tigernation': 선수, 크리에이터, 팬들이 모두 하나 되는 커뮤니티



한편, 젠지는 선수단, 콘텐츠 크리에이터, 팬들이 함께 소통할 수 있는 디스코드(Discord) 채널 '타이거네이션(Tigernation)'을 운영하고 있다. 현재 전 세계 약 1만2000명의 타이거네이션 팔로워를 보유하고 있다. 팬들의 궁금증 및 피드백에 대한 지속적인 소통은 물론 타이거네이션 한정 이벤트, 경품 등 다양한 이벤트도 진행하고 있다.



■ 'Beyond the Game': 이스포츠 교육의 선도자 젠지 글로벌 아카데미(GGA)



2019년 7월, 젠지는 이스포츠 인재 육성을 위한 전문 교육 기관 '젠지 글로벌 아카데미(이하 GGA)'를 설립했다. 1700명 이상의 수강생을 보유한 GGA는 게임 트레이닝을 통해 실력 향상 또는 프로 데뷔를 지원하는 'GGA 플레이'와 이스포츠를 통해 대학 진학, 또는 취업을 지원하는 'GGA 런'커리큘럼을 운영하고 있다.



GGA는 2019년부터 '엘리트 교육 그룹'과 함께 이스포츠 대안 교육기관인 '젠지 엘리트 이스포츠 아카데미'를 운영 중이다. 2022년도 GEEA 졸업생 전원 13명이 이스포츠 특기생으로 미국 유수의 대학교에 합격하며 입학 장학금까지 받는 쾌거를 이뤘다. 이스포츠 취업 프로그램 이스포츠 마스터 트랙은 현재까지 65명의 수강생이 관련 업계에 취업하며 70% 이상의 높은 취업률을 기록했다.

장동준 한경닷컴 게임톡 기자