삼성전자가 11월 8일부터 9일까지 '삼성 AI 포럼 2022'를 개최한다.올해로 6회째를 맞는 '삼성 AI 포럼'은 세계적으로 저명한 인공지능(AI) 석학과 전문가들을초청해 최신 AI 연구 성과를 공유하고 향후 연구 방향을 모색하는 기술 교류의 장이다.올해 포럼은 팬데믹 이후 3년 만에 대면 행사를 재개해 오프라인과 온라인 모두 진행되며,삼성전자 유튜브 채널을 통해 생중계된다.삼성 AI 포럼 홈페이지(https://saif-2022.com/)에서 18일부터 행사 당일까지 포럼 참가를신청할 수 있으며, 신청자들은 일정 안내 수신과 온라인 질문 등록이 가능하다.1일차 포럼, '미래를 만드는 AI와 반도체'삼성전자 종합기술원이 진행하는 1일차 포럼은 '미래를 만드는 AI와 반도체(Shaping thefuture with AI and Semiconductor)'를 주제로, AI 기술을 활용한 반도체/소재 혁신 등새로운 미래를 이끌어 갈 AI 기술의 연구 현황과 발전 방향에 대해 논의한다.삼성전자 한종희 대표이사 부회장의 개회사를 시작으로, 캐나다 몬트리올 대학교 요슈아벤지오(Yoshua Bengio) 교수의 기조강연과 ▲R&D 혁신을 위한 AI ▲AI 알고리즘의 발전▲AI를 위한 대용량(Large-scale) 컴퓨팅에 대한 기술 세션이 진행된다.각 기술 세션에서는 국내외 석학과 종합기술원 AI 분야 연구 리더들이 다양한 분야의AI 기술에 대해 발표한다.카이스트 서민준 교수와 서울대 송현오 교수는 최신 AI 알고리즘 연구성과를 소개하고,전 IBM 및 인텔 펠로우이자 세계적 슈퍼컴 전문가인 알란 가라(Alan Gara)는 컴퓨팅의진화와 AI의 미래에 대해 발표한다.종합기술원 AI연구센터장 최창규 부사장 등 연구 리더들은 종합기술원의 AI 연구현황과 비전을 공유한다.또한 AI 분야 우수한 신진 연구자 발굴을 위한 '삼성 AI 연구자상(Samsung AIResearcher of the Year)'과 국내 대학·대학원생을 대상으로 진행한 '삼성 AI 챌린지'대회 시상식도 같은 날 열린다.이외에도 우수 논문 포스터 발표, 종합기술원 소개 및 AI 분야 연구 과제 전시,AI 연구자 간 네트워킹 행사 등 AI 분야 연구 활성화를 위한 다양한 프로그램이 진행된다.삼성 AI 포럼의 공동 의장인 종합기술원장 진교영 사장은 "이번 AI 포럼은 향후 AI 기술이반도체 등 다양한 분야에 적용되어 더 나은 미래를 만들기 위한 기술 방향을 논의하는자리가 되도록 준비하겠다"며, "AI 분야에 관심 있는 많은 분들이 참여하여 활발하게교류할 수 있는 자리가 되기를 바란다"고 말했다.2일차 포럼, '현실 세계를 위한 AI의 확장'삼성리서치가 진행하는 2일차 포럼은 '현실 세계를 위한 AI의 확장(Scaling AI for thereal world)'이라는 주제로 최근 화두가 되고 있는 초거대 AI, 디지털 휴먼, 로보틱스 기술 등우리 삶에 중요한 영향을 줄 미래 AI 기술 발전 방향에 대해 공유한다.삼성리서치 연구소장 승현준 사장이 환영사와 함께 '뇌 기반 학습 알고리즘에 대한 진화적접근 방식(Evolutionary approach to brain-inspired learning algorithms)'에 대해기조강연을 할 예정이다.또한 삼성리서치 글로벌AI센터장 다니엘 리 부사장이 '삼성리서치의 AI 연구 현황'에 대해발표한 후, 글로벌 기업 연구소장을 비롯한 AI 전문가들의 초청강연이 진행된다.세계 최고 권위의 인공지능학회 뉴립스(NeurIPS)의 설립자인 미국 UC샌디에이고 테렌스세즈노스키(Terrence Sejnowski) 교수가 '초거대 언어 모델은 지능이 있는가?'라는 주제로강연을 한다.이어서 마이크로소프트 리서치 연구소장인 요하네스 게흐르케(Johannes Gehrke) 박사가초거대 AI의 핵심 기술 및 마이크로소프트의 차세대 AI 연구 방향에 대해 설명한다.엔비디아 로보틱스 리서치 소장인 미국 워싱턴 대학교(UW)의 디터 팍스(Dieter Fox) 교수는명시적 모델 없이 객체를 조작하는 로봇 기술에 대해 발표하고, 서울대 황승원 교수가자연어 처리 기술에 대해 강연을 한다.마지막으로 다니엘 리 부사장이 강연자들과 함께 최근 AI 동향과 미래 전망에 대해 패널토의를 진행하며, 삼성리서치 AI연구센터 연구자들의 최근 연구 현황 발표 및 데모 시간도마련된다.승현준 사장은 "삼성 AI 포럼이 우리 삶의 가치를 높이기 위한 '실생활에서의 AI 확장'이라는측면에서 최근 진행되고 있는 다양한 AI 연구에 대한 이해를 돕는 자리가 되길 바란다"며,"온라인과 오프라인으로 진행되는 이번 포럼에 AI 분야에 관심 있는 많은 분들이참여할 수 있길 기대한다"고 말했다.