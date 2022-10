유료이용자 위주 보상할듯…SK C&C-카카오 책임비율은?(종합)

IT업계 "장애 장기화 납득 어려워"…"국민 메신저 책임감 느껴라" 주문 잇달아IT 보안업계서는 데이터센터 범정부 보호 조치 주문도 카카오톡 등에서 15일 오후부터 동시다발적으로 발생한 장애가 장기화하면서 카카오는 실시간 데이터 백업체계와 재난 장애 대응에 문제가 있다는 비판을 피하기 어렵게 됐다. 카카오 서버가 입주한 SK 주식회사 C&C 데이터센터의 SK 판교 캠퍼스 화재가 서비스 장애의 1차 원인이긴 하지만, 하나의 데이터센터 전기실에서 난 불로 카카오의 대다수 서비스가 18시간 넘게 오류를 빚는 것은 쉽게 납득하기 어려운 상황이라고 16일 정보기술(IT) 업계 전문가들은 지적했다. 일반적으로 많은 사용자가 이용하는 IT 서비스는 여러 데이터센터에 서버를 분산하는 이중화 작업을 통해 비상사태에 대비한다. 한 곳이 화재나 지진, 테러 등으로 작동을 멈춰도 다른 센터에 백업된 데이터로 서비스를 즉각 재개할 수 있도록 하는 것. 한 IT 업계 관계자는 "막대한 유지 비용이 드는 미러사이트까지는 아니더라도, 핫사이트가 제대로 갖춰졌으면 몇 시간 안에는 복구됐을 것"이라고 말했다. '미러사이트'는 한 서버가 가진 데이터를 그대로 복사해 보유한 서버를, '핫사이트'는 시스템 장애를 대비해 서버와 데이터 등을 미리 설치해둔 백업 사이트를 뜻한다. 화재 직후 데이터센터의 전원 공급을 차단하는 과정에서 문제가 커졌을 것이라는 추측도 제기됐다. 화재 발생 3분 뒤인 15일 오후 3시 22분 SK C&C 데이터센터 서버 서비스 전원이 차단된 것이 먹통 사태로 이어졌다. 다른 IT 업계 관계자는 "당시 전원 공급을 차단한 것이 소방당국이 일괄적으로 한 것인지, 입주한 업체들에 연