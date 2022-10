게임위원장, 등급불공정 민원쇄도에 "특이 상황…10년치 몰려"

블록체인 게이밍 플랫폼 제미터는 첫 번째 퍼블리싱 게임 '어비스 On ZEMIT'의 글로벌 사전예약을 시작했다고 13일 밝혔다.'어비스 On ZEMIT'은 중세 판타지 장르를 배경으로 하는 세계관과 특유의 타격감을 살려낸 전투 시스템이 특징이다. 다양한 직업과 가디언을 통한 주요 성장 시스템을 비롯해 유저가 함께 공략하는 실시간 보스 레이드, 던전, 경기장 등 다양한 전투 콘텐츠가 핵심이다.'어비스 On ZEMIT' 사전예약은 아시아와 유럽을 비롯한 100여개국에서 이뤄진다. 제미터 플랫폼을 통해 론칭하는 P2E 게임인 만큼 기축통화인 제밋(ZEMIT)과 게임토큰인 아즈코(AOZ)를 게임 내에서 활용할 수 있다.사전 예약과 더불어 '어비스 On ZEMIT'의 게임 유저에게 다양한 혜택이 주어지는 NFT 프리세일도 총 3차례로 판매될 예정이다. NFT 프리세일 이벤트는 오는 10월 21일부터 시작되며, 판매수익은 전부 우크라이나 내 전쟁피해 아동에게 기부된다.제미터 손려 최고운영관리자는 "제미터의 첫번째 퍼블리싱 게임인 만큼 심열을 기울였다"며, "다양한 사전 예약 혜택을 통해 어비스 On ZEMIT을 즐겨 주시길 바란다"라고 밝혔다.장동준 한경닷컴 게임톡 기자