제약바이오협회, 19일 신약 AI개발·업계상생 행사 개최

1회 투약 비용이 25억원에 이르는 초고가 유전자치료제 ‘졸겐스마’ 관련 연구 논문의 학술지 등재가 최종 철회됐다.출판사 측은 동물실험에 쓰인 데이터가 조작된 것으로 결론내렸다. 졸겐스마는 지난 7월 국내에서도 건강보험이 적용될 수 있도록 급여에 등재된 척수근위축증(SMA) 치료제다. 척수근위축증은 희귀유전병이다. 13일 업계에 따르면 국제학술지 ‘네이처’의 자매지 ‘네이처 바이오테크놀로지’가 2010년 2월 출판된 졸겐스마 관련 논문을 지난 6일 공식 철회했다. 실제 시험 데이터와 논문에 실린 결과가 달랐기 때문이다.철회된 논문은 척수근위축증을 가진 쥐 6마리가 졸겐스마(scAAV9)를 맞은 뒤, 250일 이상 생존했다고 보고했다. 하지만 실제 데이터에선 6마리가 아닌 1마리만이 250일 이상 생존했다.(사진설명) 문제가 된 논문 'Rescue of the spinal muscular atrophy phenotype in a mouse model by early postnatal delivery of SMN'의 Fig 1. 이중 (e) 항목을 보면 6마리(n=6)가 250일 이상 생존했음을 밝히고 있다. 실제로는 1마리만이 250일 이상 생존했다.자료 : 네이처 바이오테크롤로지이 연구결과는 졸겐스마의 개발사 아베시스(Avexis)가 설립되기 전 네이처 바이오테크놀로지에 실렸다. 교신저자로 참여한 브라이언 카스퍼 등은 이 논문 등을 근거로 투자받아 2012년 아베시스를 설립했을 것으로 추정된다. 노바티스는 2018년 졸겐스마 도입을 위해 아베시스를 87억달러에 인수했다.주목할만한 부분은 노바티스의 행보다. 2018년 미국 식품의약국(FDA)에 졸겐스마의 품목허가를 신청한 뒤, 검토가 진행되는 과정에서 FDA 측에 먼저 해당 논문이 조작됐을 수 있음을 보고했다. 보고받은 FDA 또한 관련