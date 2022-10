콩스튜디오, '가디언 테일즈' 닌텐도 스위치 버전 출시

라이엇게임즈는 '리그 오브 레전드: 와일드 리프트(이하 와일드 리프트)' 출시 2주년을 맞아 플레이어 참여형 이벤트, 'SHOW YOUR PICK'과 'SHOW YOUR PLAY'을 연이어 진행한다.'SHOW YOUR PICK'은 지난 2년간 한국 플레이어들에게 사랑을 받은 라인별 챔피언들을 돌아보는 이벤트다. 리신, 아리 등 총 25개 챔피언 중 하나를 플레이한 화면을 인증하면 추첨을 통해 '무작위 스킨 상자'를 제공한다. 10월 13일까지 진행하며, 와일드 리프트 공식 소셜 채널 및 홈페이지를 통해 참여할 수 있다.'SHOW YOUR PLAY' 이벤트도 연이어 실시한다. 14일 챔피언의 목소리를 녹음한 성우들이 축하 메시지와 함께 라인별로 픽(PICK)률이 가장 높은 5개의 챔피언을 공개한다. 플레이어는 10월 20일까지 해당 챔피언을 플레이한 다음 26일까지 슈퍼 플레이 영상을 응모할 수 있다. 이벤트 참여 시 추첨을 통해 와일드 리프트 2주년 기념 한정 커스텀 브릭, 챔피언 스킨 등 다양한 선물을 받을 수 있다.라이엇게임즈 양세현 한국 퍼블리싱 사업 총괄은 "앞으로도 플레이어들이 와일드 리프트만의 콘텐츠를 즐길 수 있는 다양한 캠페인 및 이벤트를 진행할 예정이다" 고 말했다.장동준 한경닷컴 게임톡 기자