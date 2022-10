LG유플러스, 기업용 5G USB 동글 국내 독점공급

광고 모델에 걸그룹 뉴진스…연말까지 프로모션 SK텔레콤은 청소년·청년 겨냥 컬처브랜드 '영(O·Young)'의 대상 고객을 기존 만 13∼24세에서 만 13∼34세로 확대한다고 4일 밝혔다. SKT는 오는 7일 아이폰 14 시리즈 출시에 맞춰 ▲'New 0 weeks'(뉴 영 윅스) ▲'테더링 10GB 더' 프로모션 ▲'0캠퍼스x 우주패스all(올)/life(라이프)' 할인 등 다양한 혜택을 새로 제공한다. SKT는 0 대상 고객들의 취향에 맞춘 혜택들을 연말까지 계속 선보일 계획이다. 'New 0 weeks'는 21일까지 13∼34세 T멤버십 회원에게 배스킨라빈스, 맘스터치, 이삭토스트 등 제휴처에서 평균 할인율 50% 이상 할인 혜택을 제공하는 프로모션. 추첨을 통해 12개월 데이터 완전 무제한, 태양의서커스 '뉴 알레그리아' 공연티켓 등 경품도 준다. '테더링 10GB 더' 프로모션은 0 고객 중 7일부터 다음 달 6일까지 약정이나 언택트플랜에 처음으로 가입한 고객에게 공유·테더링 데이터 월 10GB를 6개월간 추가로 지급하는 것이다. SKT는 또 카페, 편의점, 아이스크림, 스포츠 중계앱 등 MZ세대 선호 상품들을 할인받을 수 있는 구독 상품 '우주패스all/life'의 구독 이용료를 가입자 소속 대학교의 '0캠퍼스' 가입률에 따라 최대 6천 원까지 할인해 준다. 0 브랜드와 프로모션 등에 대한 자세한 사항은 7일부터 T월드 홈페이지에서 확인할 수 있다. SKT는 서울 홍대 T팩토리에서 0 리뉴얼 기념 이벤트를 즐길 수 있는 공간 'T Factory for New 0s'를 5일부터 다음 달 7일까지 운영한다. 한편 SKT는 새로워진 0의 정체성에 맞춰 MZ세대에 큰 인기를 끄는 걸그룹 '뉴진스(NewJeans)'를 광고 모델로 발탁했다. 지난달 30일 공개된 이 광고는 뉴진스가 국내에서 처음으로 출연하는 TV 광고다.