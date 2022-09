위메이드가 아시아 최대 블록체인 행사인 '토큰2049'에 참가해 글로벌 블록체인 플랫폼 회사로서 입지를 다졌다. 장현국 위메이드 대표와 서일구 창의센터 실장은 28일(현지시간) 행사 개막날 세션 발표를 통해 위메이드표 블록체인 생태계를 소개했으며, 행사장 내 위메이드 부스에는 글로벌 관계자들로 북적였다.토큰2049는 전 세계 가상자산(암호화폐) 생태계를 이끄는 인사들이 한 자리에 모여 교류하는 글로벌 웹3 콘퍼런스로 매년 싱가포르와 런던에서 개최된다. 이번 토큰2049는 28일부터 29일까지 양일간 싱가포르 마리나 베이 샌즈에서 개최됐다.위메이드는 이번 토큰2049에 타이틀 스폰서로 참가하며 행사장 내 최대 규모의 부스와 행사장 곳곳에 위메이드 로고 이미지를 마련했다. 이외에 공식 네트워크 파티와 기자간담회 등도 함께 진행했다. 글로벌 인사 앞에서 선보인 위메이드표 '스테이블 코인'장 대표는 행사 첫날인 28일 기조연설자로 나서 '디지털 경제와 스테이블 코인: 위믹스 3.0과 위믹스 달러(The Digital Economy and the Stablecoin: WEMIX3.0 and WEMIX$)'를 주제로 발표했다. 장 대표는 이번 세션에서 다음 달 출시될 위믹스 3.0과 함께 새롭게 선보일 스테이블 코인인 '위믹스 달러'에 대해 소개했다. 그는 "업계에서 가장 '뜨거운 감자'인 스테이블코인은 블록체인과 디지털 화폐를 기반으로 한 디지털 경제 성장에 필수적"이라면서 "위믹스 3.0 메인넷의 스테이블 코인인 위믹스 달러는 확장성을 갖춘 핵심 디지털 통화가 될 것"이라고 말했다.이어 스테이블 코인이 갖춰야 할 3가지 조건을 제시했다. 장 대표는 "스테이블 코인은 △안정성 △스테이블