“랩지노믹스, 클리아랩 인수로 코로나 매출 공백 메울 것”

피씨엘은 ‘제28회 국제워크숍 IPFA·PEI’(26th International workshop on ‘Surveillance And Screening Of Blood-Borne Pathogens)에 국내 업체로 유일하게 초청받아 참가했다고 23일 밝혔다.IPFA·PEI는 매년 미국 유럽에서 열리는 국제워크숍이다. 애보트 로슈진단 글리포스 등이 후원한다. 피씨엘은 포르투갈 협력사와 함께 후원에 참여했다. 올해 IPFA·PEI는 지난 22일부터 이틀간 포르투갈 포르투에서 개최됐다. 김소연 피씨엘 대표는 기업 섹션에서 ‘팬데믹-질병 유행에 따른 효율적인 다중 진단 솔루션’(Efficient Multiplex TTID Management in the Era of Pandemics)을 주제로 발표했다. 발표에서는 코로나19 대유행이 혈액원 사업에 미친 영향과 해결 방안(솔루션)을 제시했다. 피씨엘 관계자는 “2년 만에 대면으로 진행된 이번 행사를 통해 각국 혈액원 관계자 및 협력사와 제품 공급 논의를 본격적으로 시작할 수 있게 됐다”며 “코로나19로 구축된 글로벌 협력망을 통해 다중 진단 플랫폼을 구축해, ‘K바이오’의 위상을 공고히 하는 데에 기여하겠다”고 말했다. 김예나 기자 yena@hankyung.com