NHN '크루세이더 퀘스트', 대만 리듬게임 'DEEMOⅡ'와 콜라보

NHN(대표 정우진)은 모바일 RPG '크루세이더 퀘스트'가 대만 리듬게임 'DEEMOⅡ'와 컬래버레이션 이벤트를 시작했다고 23일 밝혔다.



'DEEMOⅡ'는 대만 레이아크게임에서 개발한 리듬게임이다. 전작인 'DEEMO'는 2013년 출시되어 한국에서 출시 하루 만에 앱스토어에서 게임 부문 1위를 차지한 인기작이며, 게임 수록곡을 기반으로 라이브 콘서트가 개최될만큼 폭넓은 팬층을 확보하고 있다.



이용자는 '크루세이더 퀘스트' 게임 내에서 10월 20일까지 이벤트 게임 형태로 'DEEMOⅡ' 스페셜 리듬게임을 플레이 할 수 있다. 이벤트 게임 형태는 기존 '하슬라 뮤직 페스티벌' 리듬게임 이벤트와 동일하다.



'DEEMOⅡ' OST 총 5곡('Echo over you...', 'DRG', 'Rain Carnation, Ruin Lilac', 'Story', 'Recall The Old Days')을 제공하며, 한 곡의 플레이 연주가 완료되면 'DEEMOⅡ 콜라보 주화'가 지급됨과 동시에 진행도가 누적된다. 이용자는 누적 진행도에 따라 DEEMOⅡ 콜라보 신규 용사 '에코', 에코 전용 초월무기 '마법사의 병', 각인석 상자 '원시의 토템', 고대의 서 등 특별한 보상을 획득할 수 있다. 'DEEMOⅡ 콜라보 주화'는 상점에서 마법사 복장 에코 코스튬, 소녀(기존 2017년 DEEMO 콜라보 용사), 소녀 코스튬 등 다양한 물품으로 교환 가능하다.



신규 및 복귀 이용자의 성장을 돕는 점핑 이벤트도 진행하고 있다. 모든 용사단 단장이 이벤트 기간 동안 접속하면 점핑 이벤트에 참여할 수 있다. 초월 무기를 포함한 강화된 6성 승급 용사 선택권, 6성 챔피언 해금 용사 선택권, 6일 동안 매일매일 무료 10회 뽑기(총 60회 가능)가 이벤트 보상으로 제공된다.



'크루세이더 퀘스트'는 고전 게임을 연상하는 픽셀 그래픽이 특징인 NHN의 대표 게임 타이틀이다. 현재까지 '길티기어', '꾸러기 수비대', '방패용사 성공담', '옥토패스 트래블러'외 다양한 IP들과 컬래버레이션 이벤트를 진행해온 바 있다.

장동준 한경닷컴 게임톡 기자