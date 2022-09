NHN아카데미 김재우 학장이 20일 열린 'NHN 아카데미 광주 캠퍼스' 개소식에서 인사말을 전했다.

NHN(대표 정우진)은 20일 'NHN 아카데미 광주 캠퍼스' 개소식을 열고 호남권 IT 인재 양성을 위한 교육을 시작했다.



'NHN아카데미'는 NHN이 지역 기반 IT 생태계 조성을 위해서 청년을 대상으로 체계적인 소프트웨어 교육을 제공하고자 설립한 IT 인재 양성 교육 기관이다. NHN은 올 3월 김해 소재의 'NHN아카데미 경남 캠퍼스'를 첫 번째로 열었다. 개소식은 NHN클라우드를 비롯해 교육 운영 학교인 조선대학교와 광주광역시, 과학기술정보통신부 등 협력 기관 주요 관계자가 참석한 가운데 열렸다.



'NHN아카데미 광주 캠퍼스'는 과학기술정보통신부가 주관하는 SW전문인재 양성 사업 일환으로 지역 기관과 협력해 운영된다. NHN이 교육 강의 구성 및 실행을 담당하고, 조선대학교가 교육 시설/기자재와 지도인력을 지원한다. 광주 소재 기관인 스마트인재개발원이 지역 기반 기업 취업연계를 맡는다. 또한 광주광역시가 대학 및 지자체 협력을 도모한다.



'NHN아카데미 광주 캠퍼스'는 공개 모집으로 선발한 호남권역 기반 연수생 150명에 자바 백엔드 개발 교육 과정을 제공한다. 우수한 성적으로 과정을 이수한 연수생들에게는 평가를 거쳐 향후 NHN 계열사 등 IT 인력으로 취업하는 기회를 제공할 계획이다.



NHN아카데미 김재우 학장은 "지난 NHN아카데미 경남캠퍼스에 이어서 이번 NHN아카데미 광주캠퍼스에도 많은 지원자가 신청을 해, 미래 개발자의 소프트웨어 학습에 대한 열의를 느꼈다"며, "기업이 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 인력을 양성해 사회에 기여함으로써 사회와 기업의 공유가치를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.



한편, NHN은 소프트웨어 인재 양성 전문교육기관 'NHN아카데미'를 필두로 IT 인력 양성을 위한 ESG 경영 행보에 적극 나서고 있다. 앞으로도 지역 청년을 대상으로 기술 교육을 제공하고 지역 기반 IT인력을 길러내는 인재 양성 프로그램을 더욱 확대해 나갈 방침이다.

장동준 한경닷컴 게임톡 기자